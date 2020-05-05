Hastanelere maske bağışı yapılabilecek

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle ilaç firmalarının, bağlı bulundukları meslek örgütleri aracılığıyla kamu hastanelerine eldiven, maske, koruyucu gözlük ve tulum, yüz siperliği, hasta izolasyon önlüğü, dezenfektan ve kolonya gibi tıbbi ürünler bağışlayabileceğini duyurdu.

Bakanlık, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası ile ilaç firmalarının kurduğu derneklere "çok acele" ibareli bir yazı gönderdi.

Sadece listedekiler

Yazıda, mevzuata göre ilaç firmalarının "şartları sağlamaları" halinde kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşları ile kar amacı gütmeyen sağlık kurum, kuruluş ve organizasyonlarına bağışta bulunabilecekleri belirtildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ilaç firmalarının üyesi bulundukları dernek ve sendikalar aracılığıyla ilettikleri "bağış yapma" taleplerinin değerlendirildiği belirtilen yazıda, "Sadece listede yer alan malzemelerin bağışı yapılabilecek. Ziyaret, kurye, kargo gibi yollarla sağlık meslek mensuplarına bireysel bazda bağış yapılmayacak" denildi.

İl sağlık müdürlüklerine başvuru yapılacağı ve müdürlüklerin yönlendirmesi doğrultusunda hastanelere, laboratuvarlara, serbest eczanelere ve aile sağlığı merkezlerine malzemeler dağıtılacağı belirtilen açıklamada, "Yapılan tüm bağışlar, 'değer aktarımı' olarak kurumumuza bildirilecek" ifadesi yer aldı.

Hangi ürünler var?

Bağışlanabilecek ürünler arasında, abeslang, bone, eldiven, galoş, cerrahi maske, hava ventilli maskeler (ffp2, ffp3, n95), helmet maske, koruyucu gözlük, koruyucu tulum, yüz siperliği, önlük, hasta izolasyon önlüğü, kapalı hastane ayakkabısı, koruyucu çizme, dezenfektanlar, el antiseptiği, kolonya, kağıt havlu, sıvı sabun, baticon, el kremi, tek kullanımlık muayene masası örtüsü, laboratuvar malzemeleri gibi çeşitli malzemeler bulunuyor.