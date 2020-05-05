Kılıçdaroğlu darbe söylentilerini değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarının ardından başlayan darbe tartışmalarını değerlendirdi.

Abdulkadir Selvi'ye konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'nin darbe söylemlerinden uzak durduğunu belirterek şunları söyledi:

DARBELERDEN EN ÇOK ÇEKEN CHP

"Özgür Bey 15 Temmuz darbe gecesi neredeydi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Darbeye karşı çıkıyordu. Kürsüde ilk konuşanlardandı. 15 Temmuz darbe girişimi olduğunda parlamentoya ilk gidenler CHP milletvekilleridir. Ve şunu da söyleyeyim size: CHP'nin iktidara yakın olduğu dönemlerde maalesef darbeler olmuştur ve darbelerden en büyük mağduriyeti çeken de Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur.

NE DARBESİ

Yeter artık ya, ne darbesi Allah aşkına! Darbeye karşı olanlara, demokrasiyi savunanlara açık çağrımdır: Gelin hep birlikte hukuk sistemimizi darbe hukukundan arındıralım. TBMM'yi vesayetten kurtaralım. Siyasal partiler yasasını değiştirelim. Milletin vekilini liderler değil, milletin kendisi seçsin. Darbeye ve darbecilere karşı olanlar, darbecilerin bize giydirdiği darbe zırhına da karşı çıkmalılar.

CHP'DE DARBEYİ SAVUNAN ÇIKMAZ

Darbeye karşı olmak lafla değil, gerçek bir demokrasiyi ülkeye getirmekle olur. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nde darbeyi savunmadı ve savunamaz da... Öyle bir kelimeye tahammülümüz bile yoktur. Ne darbesi?