Emekli ikramiyesinde ay ve günlerin de hesaplanması talebi yargıya taşınıyor

Enerji Bir-Sen'den yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yaptığı emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında çalışanın hizmet yılının dikkate alındığı ancak bir yılı tamamlamayan ay ve günlerin bu hesaba katılmamasının hak kaybına sebep olduğu ifade edildi.

Açıklamada, konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Enerji Bir-Sen Genel Baskanı Hacı Bayram Tonbul, bu durumun, 1 aydan 11 aya kadar tazminat kaybı yasanmasına sebebiyet verdiğini savundu.

Emekli ikramiyesine iliskin hesaplama sistemi ve esasların 5434 sayılı Kanun'un 89. maddesinde belirlenmiş olduğunu hatırlatan Tonbul, yaşanan hak kaybının önlenmesi adına yargı yoluna başvurduklarını aktardı.

Daha önce de sendika adına dava açtıklarını belirten Tonbul, şunları kaydetti:

"4688 sayılı Kanun'dan aldıgımız yetkiyle daha oncesinde konuyla ilgili bir yargıya basvuru surecimiz olmustu fakat mahkeme konuyla iliskin yargı surecinin sendika basvurusu uzerinden degil bireysel olarak fiili bir ornek uzerinden yapılacak basvuru uzerinden baslayabilecegine hukmetmisti. Biz de gectigimiz aylarda emekli olan ve emekli ikramiyesi tam yıllar uzerinden hesap edilip 7 aylık hizmet suresi hesaba dahil edilmeyen Sendika Genel Sekreterimiz uzerinden yeniden basvuruda bulunduk. Umuyoruz ki yargı surecinde mahkemeden cıkacak adaletli bir kararla birlikte SGK'nin sadece yıllar uzerinden yaptıgı emekli ikramiyesi hesabına aylar ve gunler de dahil edilir."

Mahkemenin vereceği kararın yaklaşık 3 milyon kişiyi doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayan Tonbul, "3 milyon ailenin hakkının oldugu onemli bir konuda yargının adaletli bir karara hukmedecegini umit ediyoruz." ifadelerini kullandı.