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Polisten kaçan kumar şüphelisi ağaçta yakalandı

Bursa'da düzenlenen operasyonda, ağaçtaki kişiyi fark eden polislerin zanlıyı yere indirmesi kameralara yansıdı
 05 Mayıs 2020 10:51
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Polisten kaçan kumar şüphelisi ağaçta yakalandı

Bursa'daki iki adrese kumar operasyonu düzenleyen ekipler, bir şüpheliyi ağaçta saklanırken yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iki iş yerinde kumar oynandığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, söz konusu adreslere baskın yaptı.

Ekipler bu iş yerlerinde aralarında kadınların da olduğu 34 kişiden 8'inin, çıkar amaçlı kumar oynadığını tespit etti.

Polisin geldiğini fark eden bir şüpheli iş yerinin bahçesindeki ağaca gizlendi. Ağaçtaki adamı fark eden polislerin şüpheliyi aşağı indirmesi kameralara yansıdı.

Operasyonda, kumar oynamak için hazırlanmış çipler, para yerine kullanılan kağıtlar, bir miktar para ve çok sayıda iskambil kağıdı muhafaza ele geçirildi.

İçerideki kişilerden 8'ine çıkar amaçlı kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 9 bin 800 lira idari ceza kesildi. Söz konusu 34 kişiye ayrıca Umumi Hıfzısıhha Kanunu hükümlerince kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 107 bin 100 lira idari yaptırım cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı
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