Ankaragücü'nde koronavirüs şoku!
Süper Lig takımlarından Ankaragücü'nde bir futbolcuda koronavirüse rastlandığı açıklandı.
|05 Mayıs 2020 11:00
|Yazdır
Başkent ekibi Ankaragücü'nde bir oyuncu korona virüse yakalandı.
Ankaragücü'nün açıklamasında "Bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır" denildi.
Kaynak: Star Gazetesi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Koca: Liglerin devam kararını federasyon verecek
05 Mayıs 2020 19:39
|Liglerin kaderi belli oluyor! Tarihi toplantı
05 Mayıs 2020 11:42
|Beşiktaş'ta Loris Karius sözleşmesini tek taraflı feshetti
04 Mayıs 2020 14:31
|Ronaldo adada mahsur kaldı
04 Mayıs 2020 08:45
|TFF, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' hazırladı
01 Mayıs 2020 20:58
|Bakan Kasapoğlu, kulüp temsilcileri ile liglerin durumunu görüşecek
01 Mayıs 2020 18:29
|İspanyollar duyurdu: Arda Turan Galatasaray'a dönecek
01 Mayıs 2020 15:44
|Alex: Teknik direktörlük kariyerime başlıyorum
29 Nisan 2020 09:18
|Emenike: Fenerbahçe'ye teknik direktör olmak istiyorum
29 Nisan 2020 09:01
|Burak Yılmaz: Çin halkından özür dilerim
28 Nisan 2020 17:59