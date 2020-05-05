Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı
Van'ın 3 ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
|05 Mayıs 2020 11:21
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Van'ın 3 ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda, İpekyolu, Gevaş ve Başkale ilçelerinde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek" suçunu işlediği belirlenenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
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