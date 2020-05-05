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Gram altın 386 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 636 lira, Cumhuriyet altını da 2.582 liradan satılıyor
 05 Mayıs 2020 11:27
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Gram altın 386 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 386,3 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 385,3 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 386,3 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 636 lira, Cumhuriyet altını da 2.582 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.703 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmeye başlanmasına karşın, ABD ve Çin arasındaki gerilim ve gümrük tarifesi artırımlarının tekrar gündeme getirilmesinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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