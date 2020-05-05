1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Pakdemirli: Toplam 100 milyon lira yem desteği veriyoruz

Bakan Pakdemirli: Yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira olmak üzere, toplam 100 milyon liralık yem desteği veriyoruz.
 05 Mayıs 2020 11:25
Yazdır
Bakan Pakdemirli: Toplam 100 milyon lira yem desteği veriyoruz

Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçi, üretici ve orman köylüsü için sürdürdüğü tarımsal eğitim ve yayın çalışmalarına gelişen virüs salgını beraberinde yeni bir format ekledi.

Uzaktan eğitim felsefesiyle kurgulanan "Tarım Orman Akademi" portalı, çiftçi ve üreticiye ihtiyaç duyduğu konulardaki bilgiyi, internet üzerinden yayınlanacak ders ve eğitim videolarıyla vermeyi amaçlıyor. Güncel, sürdürülebilir bilgi ve birikime hizmet eden

"Tarım Orman Akademi"de çiftçi, aradığı bilgiye istediği an, hızlı bir şekilde ulaşabilecek.

"akademi.tarimorman.gov.tr ve www.tarimtv.gov.tr" adreslerinden hizmet verecek olan tarım portalı, yayınlarına başlıyor.
Tarım Orman Akademisi Lansmanı, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından, 7 bölgeden, 81 ili temsilen 17 çiftçimizin katılımıyla telekonferansla gerçekleştirilen toplantıda yapıldı.
Bütün dünyanın mücadele ettiği salgının gelecekte de olabilme ihtimali, uzaktan eğitimin bir lüks değil, mecburiyet haline geldiğini gösterirken, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, geliştirilerek hizmete sunulan uzaktan eğitim modeliyle bilgiye zamandan ve mekandan bağımsız ulaşımın önünü açıyor.

"ÇİFÇİLERİMİZ EKSİN, BİÇSİN; BİZ DEVLET OLARAK YANLARINDAYIZ"

Tarım Orman Akademisi lansmanında konuşan Bakan Pakdemirli, ilk olarak dünyayı etkisi altına alan Korona virüse değindi. Bakan Pakdemirli, ülkemizin gösterdiği mücadeleyle Avrupa ve Amerika'ya göre çok daha iyi bir noktada olduğunu belirtti; "Hamdolsun ki; ülkemiz salgınla mücadelede örnek gösterilen bir ülke! Ve yine çok şükür ki; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü altyapımızla, toplumumuzun her bir ferdinin desteği ve özverisiyle, Amerika'dan da, Avrupa'dan da daha iyi bir mücadele vermekteyiz! Tarım-Orman sektörü de bu anlamda büyük bir gayret ve emek ortaya koyarak, ülkemizin dik duruşuna omuz verdi, ciddi katkılar sağladı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu özveri dolayısıyla çiftçilere, üreticilere hem teşekkürlerini hem de selamlarını ilettiğini belirten Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çiftçilerimiz ekilmedik bir karış toprak dahi bırakmasınlar! Eksinler, biçsinler, biz arkalarındayız, yanlarındayız!" mesajını da iletti.

HASATA HAZIRLANAN ÇİFTÇİLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hasat dönemine hazırlanan çiftçilerimize müjdelerini de hatırlattı Bakan Pakdemirli; "TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını, ton başına 1350 liradan 1650 liraya yükseltiyoruz. Arpa alım fiyatını, ton başına 1100 liradan 1275 liraya çıkarıyoruz. Ayrıca çiftçilerimize hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapıyoruz. Ton başına bakliyat alım fiyatlarını da; kırmızı mercimekte 3500 lira, yeşil mercimekte 3200 lira, nohutta 3350 lira olarak belirledik. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 liradır. Bütün çiftçilerimize HAYIRLI-UĞURLU OLSUN! Biz hükümet olarak da Bakanlık olarak da bütün imkanlarımızla yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz."

"YETERLİ GIDA STOĞUMUZ VE BUNA ERİŞİMDE GÜÇLÜ LOJİSTİK ALTYAPIMIZ VAR"

Bakan Pakdemirli konuşmasında Tarım ve Orman Bakanlığının salgın sürecinde yaptığı çalışmalara da değinerek gıda stoklarında herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade etti; "Üzerinde durduğum iki önemli husus var: Birincisi; ülkemizin yeterli gıda stoku vardır, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. İkincisi; gıdaya erişim konusunda da, güçlü lojistik altyapımız sayesinde, ülkemizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Bu nedenle; ülkemizin tahıl, baklagiller, et stokları, süt arzı, balık üretimi, sebze ve meyve olmak üzere temel gıda maddeleri temini ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Çok şükür ambarımız dolu! Ve bunun daha da ötesinde, üzerine basa basa ifade ediyorum ki; Allah'ın izniyle ve sizlerin emeğiyle, inşallah dünyayı doyuran ülke, Türkiye olacaktır" dedi.

Çiftçinin, yeni dünya düzeninde çok daha önemli bir noktaya geleceğini belirten Bakan Pakdemirli, üreticiyi koruyacak bir diğer adım olan ve geçtiğimiz hafta başlayan, Sözleşmeli Üretimin en önemli basamağı, Dijital Tarım Pazarına da değindi. "Tarımsal üretimin tüm paydaşlarını, tek bir platformda buluşturuyoruz. Dijital Tarım Pazarıyla; inşallah üreten, emek veren daha fazla gelir elde edecek, tarım endüstrisinin ve tüketicinin de beklentileri karşılanmış olacak! Bunun yanı sıra; tarımsal üretimin de sözleşmeli tarım modeli sayesinde daha planlı hale getirilmesi mümkün olacak, tohumdan çatala tüm zincirin takip edilebildiği, sürdürülebilir üretimin sağlandığı bu sistem sayesinde küçük ve büyük çiftçilerimiz ile aynı rekabet koşullarında üretim yapacak. Üreticiyi koruyan, tüketiciyi kollayan bu sistem sayesinde tarımsal üretim zincirinde gıda israfının da önüne geçilecek."

"TARIMA DAİR HER ŞEY" TARIM ORMAN AKADEMİ'DE

Bu teknolojik hamlenin bir parçası olarak uygulamaya konulan Uzaktan Eğitim Sisteminin de üreticimize, çiftçimize büyük destek sağlayacağını ifade eden Bakan Pakdemirli, sisteme dair ayrıntıları da anlattı; "Uzaktan Eğitim Sistemini, siz değerli çiftçilerimize, üreticilerimize, tarımsal üretimin her alanına ilişkin eğitim vermek ve bilgilendirme yapmak amacıyla faaliyete aldık. Çiftçilerimiz yani sizler, Uzaktan Eğitim Sistemi ile Bakanlığımızın internetten yayın yapan televizyonu webtarımTV üzerinden, sizler için uygun saatleri dikkate alarak programlanan, canlı yayın derslerini izleyebileceksiniz. İhtiyaç duymanız halinde de canlı yayın derslerine, soru ve taleplerinizi iletmek üzere katılabileceksiniz. Bakanlığımızın uzman eğitici personeli ve üniversite hocalarımızın verdiği bu derslerin gün içinde de TV'mizde tekrarı olacak. Tarıma ve Ormana dair her konudaki eğitim ve bilgilendirme videolarımıza ulaşabileceksiniz. Alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan eğitim içeriklerini kullanabileceksiniz."

"DİJİTAL TARIM KÜTÜPHANESİ" DE HİZMETE AÇILDI

Bakan Pakdemirli uzaktan eğitim sisteminin bir parçası ve tamamlayıcısı olarak Dijital Tarım Kütüphanesi'nin de hizmete açıldığını duyurdu. "Burayı da inceleyince göreceksiniz; binlerce yazılı ve görsel kaynak sizi bekliyor. İnşallah bu Dijital Tarım Kütüphanemiz, çiftçilerimiz adına, ülkemiz adına, geleceğe miras bırakacağımız çok değerli bir hizmet olacak. Böylelikle siz değerli çiftçilerimiz yorgunluk atarken, çay içerken, boş vaktinizde, yani 365 gün 24 saat Uzaktan Eğitim Sistemimizden istifade edebileceksiniz, kütüphanemize girip kitaplara, dergilere, makalelere ulaşabileceksiniz."

"TARIM ORMAN AKADEMİ" PERSONEL EĞİTİMİNE DE UYUMLU

6 Mayıs'ta, saat 11.00 itibari ile ilk canlı derslerine başlayacak olan 'Tarım Orman Akademisi' portalı bir kampüs niteliğinde görev yapacak ve yayınlanacak eğitim videoları, canlı derslerle de desteklenecek. Sistem ayrıca, Bakanlık personelinin eğitimi için de kullanılabilecek. Tarımsal yayım danışmanları ve aday memur eğitimleri bu alan üzerinden gerçekleştirilebilecek.

EĞİTİM PROGRAMI TARIM TAKVİMİYLE PARALEL

Uygulamayla üreticiye bitkisel ve hayvansal üretim, toprak işleme, gübreleme, sulama, mekanizasyon, gıda-beslenme ve tüketim, el sanatları, orman ve orman ürünleri gibi birçok alanda, 200'den fazla başlıkta eğitim verilecek. Tarım takvimine eşgüdümlü servis edilecek eğitim başlıklarında hazırlanan eğitim videolarının yanında, 20'şer dakikalık eğitim filmleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerimizin hazırladığı ders içerikleri de portal içinde yayında olacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca talimat vermişti! Uçakla Türkiye'ye getirildi
05 Mayıs 2020 21:53		 Seyahat izin belgesi olmayan Mersin'e giremeyecek
05 Mayıs 2020 20:18
Maskeler nerede satılacak?... İşte detaylar
05 Mayıs 2020 19:34		 6 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
05 Mayıs 2020 18:09
Bakanlıktan başörtülü üç kadının işten çıkarılmasına tepki
05 Mayıs 2020 16:55		 Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların giriş işlemleri başladı
05 Mayıs 2020 15:01
GİB, artık ilanlarını gazetelerde yayınlatmayacak
05 Mayıs 2020 14:37		 Üniversitelerin akademik takvime dönüşü ile ilgili açıklama
05 Mayıs 2020 14:33
Yeni askerlik takvimi belli oldu, 66 bin asker terhis olacak
05 Mayıs 2020 14:25		 Bakan Çavuşoğlu, tahliyeler sırasında yaşanan ilginç anları anlattı
05 Mayıs 2020 14:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:16 - Ece Üner YKS tarihini yorumladı! Sosyal medya sallandı22:11 - İşçi emeklisi, 22 yılda 40 bin kitap topladı22:06 - Altın fiyatlarında 'suni' yükseliş22:00 - Ömer Döngeloğlu'nun ailesiyle ilgili güzel haber21:53 - Bakan Koca talimat vermişti! Uçakla Türkiye'ye getirildi21:48 - Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı21:43 - YDÜ ventilatör üretti! Türkiye'ye gönderiliyor21:37 - 'Eve kapandık, günde 8 saatimizi internette geçiriyoruz'21:31 - 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar yakayı ele verdi21:26 - Kapıya yemek servisleri yüzde 45 talep artışı yaşadı
21:20 - Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu: Sinemalar açılmamalı21:16 - Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak! Sona yaklaşıldı21:13 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı21:08 - Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi21:03 - Kargoyla pastırma ve sucuk satışları yüzde 90 arttı20:58 - Kolonya içerek komaya girdi, hastanede hayatını kaybetti20:53 - Dolar 7 TL'nin üzerinde kalmaya devam ediyor20:48 - 'Vaka artışları olursa daha sıkı tedbirler almak gerececek'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Berber ve kuaförlerin çalışma şartları belli oldu
5 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
TYT sınav süresi artırıldı, baraj puanı düşürüldü
Berberler Odası'ndan çağrı... Sakal tıraşı yasaklansın!
LGS'de, 400 bin öğretmen görevlendirilecek
Günlük veriler açıklandı... Virüs tedavisi görenlerin yüzde 60'ı iyileşti
97 ilçeye, kaymakam ataması yapıldı
5 bin memura, 4 bin TL'lik korucuyu giyim malzemesi verilecek
Yeni askerlik takvimi belli oldu, 66 bin asker terhis olacak
Polisin yanlışlıkla vurduğu Ali'nin ailesine vatandaşlık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
espiriyi açıklamak zorunda kalmak 3
Kendini öven kişi 2
nutella vs torku banada vs nuga vs çokokrem vs sagra 2
gezmeye çıkmak 4
anneye armağan seçmenin zorlukları 3
Yks adaylarinin sosyal medyadaki tepkisi 1
unutulan fenomenler 2
Türkiye'ye ancak tatil icin gelirim 1
huzursuzluk 2
05.05.2020 yök kararları 1
SON İLANLAR
Amasra Belediyesi Memur Alım İlanı
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı-İlan İptal edildi
Almus Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Viranşehir Polisevi Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşili Belediyesi 2 İşçi Alacak
Edirne Havsa Taşımacılık Geçici 8 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 3 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam