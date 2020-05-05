Bakan Pakdemirli: Toplam 100 milyon lira yem desteği veriyoruz

Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçi, üretici ve orman köylüsü için sürdürdüğü tarımsal eğitim ve yayın çalışmalarına gelişen virüs salgını beraberinde yeni bir format ekledi.

Uzaktan eğitim felsefesiyle kurgulanan "Tarım Orman Akademi" portalı, çiftçi ve üreticiye ihtiyaç duyduğu konulardaki bilgiyi, internet üzerinden yayınlanacak ders ve eğitim videolarıyla vermeyi amaçlıyor. Güncel, sürdürülebilir bilgi ve birikime hizmet eden

"Tarım Orman Akademi"de çiftçi, aradığı bilgiye istediği an, hızlı bir şekilde ulaşabilecek.

"akademi.tarimorman.gov.tr ve www.tarimtv.gov.tr" adreslerinden hizmet verecek olan tarım portalı, yayınlarına başlıyor.

Tarım Orman Akademisi Lansmanı, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından, 7 bölgeden, 81 ili temsilen 17 çiftçimizin katılımıyla telekonferansla gerçekleştirilen toplantıda yapıldı.

Bütün dünyanın mücadele ettiği salgının gelecekte de olabilme ihtimali, uzaktan eğitimin bir lüks değil, mecburiyet haline geldiğini gösterirken, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, geliştirilerek hizmete sunulan uzaktan eğitim modeliyle bilgiye zamandan ve mekandan bağımsız ulaşımın önünü açıyor.

"ÇİFÇİLERİMİZ EKSİN, BİÇSİN; BİZ DEVLET OLARAK YANLARINDAYIZ"

Tarım Orman Akademisi lansmanında konuşan Bakan Pakdemirli, ilk olarak dünyayı etkisi altına alan Korona virüse değindi. Bakan Pakdemirli, ülkemizin gösterdiği mücadeleyle Avrupa ve Amerika'ya göre çok daha iyi bir noktada olduğunu belirtti; "Hamdolsun ki; ülkemiz salgınla mücadelede örnek gösterilen bir ülke! Ve yine çok şükür ki; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü altyapımızla, toplumumuzun her bir ferdinin desteği ve özverisiyle, Amerika'dan da, Avrupa'dan da daha iyi bir mücadele vermekteyiz! Tarım-Orman sektörü de bu anlamda büyük bir gayret ve emek ortaya koyarak, ülkemizin dik duruşuna omuz verdi, ciddi katkılar sağladı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu özveri dolayısıyla çiftçilere, üreticilere hem teşekkürlerini hem de selamlarını ilettiğini belirten Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çiftçilerimiz ekilmedik bir karış toprak dahi bırakmasınlar! Eksinler, biçsinler, biz arkalarındayız, yanlarındayız!" mesajını da iletti.

HASATA HAZIRLANAN ÇİFTÇİLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hasat dönemine hazırlanan çiftçilerimize müjdelerini de hatırlattı Bakan Pakdemirli; "TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını, ton başına 1350 liradan 1650 liraya yükseltiyoruz. Arpa alım fiyatını, ton başına 1100 liradan 1275 liraya çıkarıyoruz. Ayrıca çiftçilerimize hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapıyoruz. Ton başına bakliyat alım fiyatlarını da; kırmızı mercimekte 3500 lira, yeşil mercimekte 3200 lira, nohutta 3350 lira olarak belirledik. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 liradır. Bütün çiftçilerimize HAYIRLI-UĞURLU OLSUN! Biz hükümet olarak da Bakanlık olarak da bütün imkanlarımızla yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz."

"YETERLİ GIDA STOĞUMUZ VE BUNA ERİŞİMDE GÜÇLÜ LOJİSTİK ALTYAPIMIZ VAR"

Bakan Pakdemirli konuşmasında Tarım ve Orman Bakanlığının salgın sürecinde yaptığı çalışmalara da değinerek gıda stoklarında herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade etti; "Üzerinde durduğum iki önemli husus var: Birincisi; ülkemizin yeterli gıda stoku vardır, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. İkincisi; gıdaya erişim konusunda da, güçlü lojistik altyapımız sayesinde, ülkemizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Bu nedenle; ülkemizin tahıl, baklagiller, et stokları, süt arzı, balık üretimi, sebze ve meyve olmak üzere temel gıda maddeleri temini ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Çok şükür ambarımız dolu! Ve bunun daha da ötesinde, üzerine basa basa ifade ediyorum ki; Allah'ın izniyle ve sizlerin emeğiyle, inşallah dünyayı doyuran ülke, Türkiye olacaktır" dedi.

Çiftçinin, yeni dünya düzeninde çok daha önemli bir noktaya geleceğini belirten Bakan Pakdemirli, üreticiyi koruyacak bir diğer adım olan ve geçtiğimiz hafta başlayan, Sözleşmeli Üretimin en önemli basamağı, Dijital Tarım Pazarına da değindi. "Tarımsal üretimin tüm paydaşlarını, tek bir platformda buluşturuyoruz. Dijital Tarım Pazarıyla; inşallah üreten, emek veren daha fazla gelir elde edecek, tarım endüstrisinin ve tüketicinin de beklentileri karşılanmış olacak! Bunun yanı sıra; tarımsal üretimin de sözleşmeli tarım modeli sayesinde daha planlı hale getirilmesi mümkün olacak, tohumdan çatala tüm zincirin takip edilebildiği, sürdürülebilir üretimin sağlandığı bu sistem sayesinde küçük ve büyük çiftçilerimiz ile aynı rekabet koşullarında üretim yapacak. Üreticiyi koruyan, tüketiciyi kollayan bu sistem sayesinde tarımsal üretim zincirinde gıda israfının da önüne geçilecek."

"TARIMA DAİR HER ŞEY" TARIM ORMAN AKADEMİ'DE

Bu teknolojik hamlenin bir parçası olarak uygulamaya konulan Uzaktan Eğitim Sisteminin de üreticimize, çiftçimize büyük destek sağlayacağını ifade eden Bakan Pakdemirli, sisteme dair ayrıntıları da anlattı; "Uzaktan Eğitim Sistemini, siz değerli çiftçilerimize, üreticilerimize, tarımsal üretimin her alanına ilişkin eğitim vermek ve bilgilendirme yapmak amacıyla faaliyete aldık. Çiftçilerimiz yani sizler, Uzaktan Eğitim Sistemi ile Bakanlığımızın internetten yayın yapan televizyonu webtarımTV üzerinden, sizler için uygun saatleri dikkate alarak programlanan, canlı yayın derslerini izleyebileceksiniz. İhtiyaç duymanız halinde de canlı yayın derslerine, soru ve taleplerinizi iletmek üzere katılabileceksiniz. Bakanlığımızın uzman eğitici personeli ve üniversite hocalarımızın verdiği bu derslerin gün içinde de TV'mizde tekrarı olacak. Tarıma ve Ormana dair her konudaki eğitim ve bilgilendirme videolarımıza ulaşabileceksiniz. Alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan eğitim içeriklerini kullanabileceksiniz."

"DİJİTAL TARIM KÜTÜPHANESİ" DE HİZMETE AÇILDI

Bakan Pakdemirli uzaktan eğitim sisteminin bir parçası ve tamamlayıcısı olarak Dijital Tarım Kütüphanesi'nin de hizmete açıldığını duyurdu. "Burayı da inceleyince göreceksiniz; binlerce yazılı ve görsel kaynak sizi bekliyor. İnşallah bu Dijital Tarım Kütüphanemiz, çiftçilerimiz adına, ülkemiz adına, geleceğe miras bırakacağımız çok değerli bir hizmet olacak. Böylelikle siz değerli çiftçilerimiz yorgunluk atarken, çay içerken, boş vaktinizde, yani 365 gün 24 saat Uzaktan Eğitim Sistemimizden istifade edebileceksiniz, kütüphanemize girip kitaplara, dergilere, makalelere ulaşabileceksiniz."

"TARIM ORMAN AKADEMİ" PERSONEL EĞİTİMİNE DE UYUMLU

6 Mayıs'ta, saat 11.00 itibari ile ilk canlı derslerine başlayacak olan 'Tarım Orman Akademisi' portalı bir kampüs niteliğinde görev yapacak ve yayınlanacak eğitim videoları, canlı derslerle de desteklenecek. Sistem ayrıca, Bakanlık personelinin eğitimi için de kullanılabilecek. Tarımsal yayım danışmanları ve aday memur eğitimleri bu alan üzerinden gerçekleştirilebilecek.

EĞİTİM PROGRAMI TARIM TAKVİMİYLE PARALEL

Uygulamayla üreticiye bitkisel ve hayvansal üretim, toprak işleme, gübreleme, sulama, mekanizasyon, gıda-beslenme ve tüketim, el sanatları, orman ve orman ürünleri gibi birçok alanda, 200'den fazla başlıkta eğitim verilecek. Tarım takvimine eşgüdümlü servis edilecek eğitim başlıklarında hazırlanan eğitim videolarının yanında, 20'şer dakikalık eğitim filmleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerimizin hazırladığı ders içerikleri de portal içinde yayında olacak.