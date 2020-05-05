1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Liglerin kaderi belli oluyor! Tarihi toplantı

TFF Başkanı Nihat Özdemir bu kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelerek liglerin kaderini belirleyecek toplantıyı gerçekleştirecek.
 05 Mayıs 2020 11:42
Yazdır
Liglerin kaderi belli oluyor! Tarihi toplantı

Liglerin kaderi bugün belli oluyor. TFF ve kulüp temsilcilerinin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile geçtiğimiz hafta yaptıkları toplantılarda; Süper Lig ve 1. Lig için yeniden başlama tarihi 12 Haziran olarak ön görülmüştü.

TFF Başkanı Nihat Özdemir bu kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelecek. Saat 15.00'teki toplantının ardından Özdemir, Bilim Kurulu ile görüşecek. 19 Mart'ta tatil edilen ligler için belirlenen takvimle ilgili son karar, Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre verilecek.

Kaynak: Fanatik
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca: Liglerin devam kararını federasyon verecek
05 Mayıs 2020 19:39		 Ankaragücü'nde koronavirüs şoku!
05 Mayıs 2020 11:00
Beşiktaş'ta Loris Karius sözleşmesini tek taraflı feshetti
04 Mayıs 2020 14:31		 Ronaldo adada mahsur kaldı
04 Mayıs 2020 08:45
TFF, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' hazırladı
01 Mayıs 2020 20:58		 Bakan Kasapoğlu, kulüp temsilcileri ile liglerin durumunu görüşecek
01 Mayıs 2020 18:29
İspanyollar duyurdu: Arda Turan Galatasaray'a dönecek
01 Mayıs 2020 15:44		 Alex: Teknik direktörlük kariyerime başlıyorum
29 Nisan 2020 09:18
Emenike: Fenerbahçe'ye teknik direktör olmak istiyorum
29 Nisan 2020 09:01		 Burak Yılmaz: Çin halkından özür dilerim
28 Nisan 2020 17:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - 'Anadol'una gözü gibi bakıyor22:16 - Ece Üner YKS tarihini yorumladı! Sosyal medya sallandı22:11 - İşçi emeklisi, 22 yılda 40 bin kitap topladı22:06 - Altın fiyatlarında 'suni' yükseliş22:00 - Ömer Döngeloğlu'nun ailesiyle ilgili güzel haber21:53 - Bakan Koca talimat vermişti! Uçakla Türkiye'ye getirildi21:48 - Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı21:43 - YDÜ ventilatör üretti! Türkiye'ye gönderiliyor21:37 - 'Eve kapandık, günde 8 saatimizi internette geçiriyoruz'21:31 - 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar yakayı ele verdi
21:26 - Kapıya yemek servisleri yüzde 45 talep artışı yaşadı21:20 - Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu: Sinemalar açılmamalı21:16 - Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak! Sona yaklaşıldı21:13 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı21:08 - Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi21:03 - Kargoyla pastırma ve sucuk satışları yüzde 90 arttı20:58 - Kolonya içerek komaya girdi, hastanede hayatını kaybetti20:53 - Dolar 7 TL'nin üzerinde kalmaya devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Berber ve kuaförlerin çalışma şartları belli oldu
5 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
TYT sınav süresi artırıldı, baraj puanı düşürüldü
Berberler Odası'ndan çağrı... Sakal tıraşı yasaklansın!
LGS'de, 400 bin öğretmen görevlendirilecek
Günlük veriler açıklandı... Virüs tedavisi görenlerin yüzde 60'ı iyileşti
97 ilçeye, kaymakam ataması yapıldı
5 bin memura, 4 bin TL'lik korucuyu giyim malzemesi verilecek
Yeni askerlik takvimi belli oldu, 66 bin asker terhis olacak
Polisin yanlışlıkla vurduğu Ali'nin ailesine vatandaşlık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
allah'ın cezası durumlar 1
sokağa çıkma yasağında site bahçesinde oynayan çocuklar 2
espiriyi açıklamak zorunda kalmak 3
okulların 1 haziran'a kadar ertelenmesi 1
brezilya 1
Türkiye'ye ancak tatil icin gelirim 1
hisseli harikalar kumpanyası 1
avm'lerin 11 mayıs'ta kademeliolarak açılması 3
nutella vs torku banada vs nuga vs çokokrem vs sagra 2
muhbir 1
SON İLANLAR
Amasra Belediyesi Memur Alım İlanı
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı-İlan İptal edildi
Almus Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Viranşehir Polisevi Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşili Belediyesi 2 İşçi Alacak
Edirne Havsa Taşımacılık Geçici 8 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 3 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam