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Türkiye sevdalısı Etiyopyalı anne ve 2 çocuğu Kayseri'de karantinada

İstanbul'da yaşayan Etiyopyalı anne ve iki çocuğu, akraba ziyareti için gittikleri ülkelerinden Türkiye'ye dönmek istemeleri üzerine diğer vatandaşlarla getirildikleri Kayseri'de yurda yerleştirildi- Anne Asuman Ateş:- "Büyük oğlum Etiyopya'ya alışamadı. Türkiye'de doğdu ve çok seviyor. 'Ben Türk'üm, anne lütfen dönelim' diye çok ısrar etti"
 05 Mayıs 2020 11:34
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Türkiye sevdalısı Etiyopyalı anne ve 2 çocuğu Kayseri'de karantinada

İstanbul'da yaşayan Etiyopyalı anne ve iki çocuğu, akraba ziyareti için gittikleri ülkelerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek istemeleri üzerine getirildikleri Kayseri'de yurtta gözlem altında tutuluyor.

Asuman Ateş ve çocukları Burak ile Miraç, yerleştirildikleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hunat Hatun Yurdu'nda 14 günlük karantina sürecini geçiriyor.

Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Asuman Ateş, Türk eşiyle Etiyopya'da bir Türk şirketinde çalışırken tanıştıklarını, aşık olup evlendiklerini söyledi.

Hem Türkiye hem de Etiyopya vatandaşı Ateş, 6 yıldır İstanbul'da yaşadığını, ailesini ziyaret etmek için kısa süre önce çocuklarıyla Etiyopya'ya gittiğini anlattı.

- "Türkiye'yi çok seviyorum"

Çocuklarının, özellikle de 5 yaşındaki büyük oğlu Burak Ateş'in Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden Ateş, şunları kaydetti:

"Büyük oğlum Etiyopya'ya alışamadı. Türkiye'de doğdu ve çok seviyor. 'Ben Türk'üm, dönmek istiyorum, anne lütfen dönelim.' diye çok ısrar etti. Kaldığımız sürede çok zorladı bizi. Bu zor zamanda bu nedenle döndük. Bizim orada da kimse evden çıkmıyor. Ailem de göndermek istemedi bu dönemde. Burak için, o vatanını çok sevdiği için ve babasını da özlediği için döndük."

Ateş, Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek, "Komşularımı, eşimin ailesini çok seviyorum. Burada karantinada da bizi yalnız bırakmıyorlar. Gerçekten her şey çok güzel, Türkiye'yi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Karantina günlerini kardeşi 3 yaşındaki Miraç ile elinde Türkiye bayrağıyla "Türkiye" diyerek geçiren Burak Ateş, vatan sevgisiyle dikkati çekiyor.
Anadolu Ajansı
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