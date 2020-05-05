CNN muhabiri, Türkiye'yi dünyaya örnek olarak gösterdi.
|05 Mayıs 2020 11:49
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ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International, koronavirüse karşı mücadelesini başarılı bir şekilde yürüten Türkiye'nin yürüttüğü filyasyon çalışmasını, yerinde görüntüledi.
CNN muhabiri Arwa Damon, İstanbul'da filyasyon ekibiyle birlikte koronavirüs belirtisi gösteren bir vatandaşın evine gitti.
TÜRKİYE'DE FİLYASYON ÇALIŞMASINA KATILDILAR
Filyasyon ekibini işaret eden muhabir, "Her gün oradalar. Virüsün nasıl yayıldığına ilişkin ipuçlarını bir araya getirmeye, noktaları birleştirmeye çalışıyorlar." diye konuştu.
TEMAS TAKİBİNE ÖVGÜ
Damon, ayrıca Türkiye'nin koronavirüs karşısındaki başarısının çoğunu çok agresif bir şekilde temas kurabildiği gerçeğine borçlu olduğunu belirtti ve ekledi:
"Ülke çapında yaklaşık 6 bin ekip var. Sürekli dışardalar."
"İLK GÜNDEN İTİBAREN PLANIMIZ VARDI"
Haberde, bir sağlık çalışanının, "İlk günden itibaren Türkiye, geçmiş pandemilerin sistemi içinde zaten bir pandemi planına sahipti. Bu yüzden hep hazırdık. Planı raftan indirdik, uygulamaya koyduk ve tüm temas izleme birimlerimizi alarma geçirdik.
"TÜRKİYE ZAMAN KAYBETMEDİ"
Dolayısıyla bir reaksiyon planı yapma ya da hastanelerin bu felaket boyunca ne yapması gerektiği konusunda zaman kaybetmedik." şeklindeki ifadelerine yer verildi.
UYGULAMAYI GÖSTERDİ
Filyasyon ekibinin kullandığı uygulamadan da bahseden CNN muhabiri, bu sayede karantinaya alınması gereken herkesin izlendiğini kaydetti.
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