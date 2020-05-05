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Türk Eczacıları Birliği maskelerin eczanelerde satılmasını talep ediyor

TEB Genel Başkanı Erdoğan Çolak: Vatandaşlarımızın maskeye ulaşımının kolaylaşması adına maskelerin sağlık otoritesi tarafından belirlenecek tavan fiyatıyla satılması uzun süredir taleplerimiz arasındaydı
 05 Mayıs 2020 11:53
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Türk Eczacıları Birliği maskelerin eczanelerde satılmasını talep ediyor

- Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Başkanı Erdoğan Çolak, cerrahi ve bez maskelerin sağlık otoritesince belirlenecek tavan fiyatla satılmasının uzun süredir talepleri olduğunu belirterek, "Yeni fırsatçılara, koruyuculuk taşımayan maske satanlara açık kapı bırakmamak için ücretli maskelerin sadece eczanelerden verilmesi şarttır." dedi.

Çolak, maske satışına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının, eczacıların Kovid-19'a karşı pek çok başka hizmetin yanı sıra gönüllü olarak üstlendiği görevler arasında bulunduğunu, bugün itibarıyla 73 milyon ücretsiz maskenin vatandaşlara ulaştırıldığını bildirdi.

"Önemli bir kamu görevi üstlenerek ücretsiz maske temininde kilit rol oynayan her bir meslektaşımıza fedakarca çalışmaları için teşekkür ediyoruz." diyen Çolak, sistemde belli sıkıntılar yaşandığını, TEB olarak tespit edilen sorunları Sağlık Bakanlığının ilgili kurumlarına ilettiklerini söyledi. Çolak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu süreçte, örneğin 65 yaş üstü ancak sağlık nedeniyle dışarı çıkması gereken kişiler, ikametgahlarının dışında olanlar, farklı nedenlerle henüz kod gelmeyenler ve diğerleri, maskeye ulaşmaya çalışıyor ancak ulaşamıyordu. Bu da eczanelerde hem fazladan iş yüküne neden oluyor, hem de eczacıya ve eczane çalışanlarına yönelik şiddete kadar neden olan olaylara sürekli olarak yol açıyordu.

Tüm bu sorunları gidermek için, tüm vatandaşlarımızın maskeye ulaşımının kolaylaşması adına maskelerin sağlık otoritesi tarafından belirlenecek tavan fiyatıyla satılması uzun süredir taleplerimiz arasındaydı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklama, bu noktada sahada uygulamayı hayata geçiren bizlerin sorun tespitlerimize ve çözüm önerilerimize paralel, çok anlamlı bir müdahale oldu. Sahanın sesini duyduğu için kendisine teşekkür ediyoruz."

- "Sosyal koruma olarak devam etmeli"

TEB olarak bundan sonraki süreçte ücretsiz maske uygulamasının bir sosyal koruma olarak devam etmesinden yana olduklarını vurgulayan Çolak, "Yeni fırsatçılara, koruyuculuk taşımayan maske satanlara açık kapı bırakmamak için de ücretli maskelerin sadece eczanelerden verilmesi de şarttır. Sağlık çalışanları olarak bu uyarıları yapmanın kamuya ve hastaya borcumuz olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada normalleşme sürecinin bir parçası olarak, bugüne kadar piyasada satışına izin vermedikleri cerrahi maske ve bez maske satışına, halkın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planladıklarını belirtmiş ve maske türlerine göre bir üst fiyat belirlenerek, halkın mağdur edilebileceği girişimlerin de önünün kesileceğini kaydetmişti.

Anadolu Ajansı
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