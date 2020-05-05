Halk otobüsleri esnafından ÖTV'siz akaryakıt talebi

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş, toplu taşımada kullanılan akaryakıtta ÖTV muafiyetinin, belediyeler de dahil devlete maliyetinin aylık yaklaşık 150 milyon lira olduğunu belirterek, "Daha kaliteli şehir içi ulaşım için bu fedakarlık yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

Soydaş, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı ekonomik tahribatın en çok esnafı vurduğunu, alınan tedbirler ve yapılan düzenlemelerden kaynaklı olarak ulaşım sektörü içinde yer alan özel halk otobüsçülerinin de en çok etkilenenler arasında yer aldığını bildirdi.

Gerekli destek verilmezse şoför esnafının hizmet veremeyecek hale geleceğini belirten Soydaş, şunları kaydetti:

"Toplu taşımada kullanılan akaryakıtta ÖTV alınmaması önerisi hayata geçirilmelidir çünkü toplu taşıma zorunlu ihtiyaçtır. Toplu taşımada kullanılan akaryakıtta ÖTV muafiyetinin, belediyeler de dahil devlete maliyeti aylık yaklaşık 150 milyon liradır. Daha kaliteli şehiriçi ulaşım için bu fedakarlık yapılmalıdır."