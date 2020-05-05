Bakan Çavuşoğlu: Şimdiye kadar 65 bin vatandaşımızı tahliye ettik
|05 Mayıs 2020 12:39
|Yazdır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, yurt dışında şu ana kadar 473 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.
Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Kovid-19 Destek ve Koordinasyon Merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelede aldığı tedbirler ve yürüttüğü başarılı çalışmaların tüm dünyaya model olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu sürecin Türkiye'deki sağlık sisteminin ne denli güçlü olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.
Çavuşoğlu, içeride salgınla mücadele ederken yurt dışına da yardımlarda bulunduklarına dikkati çekerek diğer ülkelerden gelen yardım taleplerine Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak yanıt vermeye çalıştıklarını belirtti.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının getirilmesi anlamında yürüttükleri çalışmalara da değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Salgın yaygınlaştıkça Türkiye'ye tahliye talepleri oldu. Şimdiye kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye döndürdük. 16 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) talimatıyla ikinci tahliyeyi başlattığımızı duyurmuştuk. O günden bu yana da 83 ülkeden 157 seferle 30 bine yakın vatandaşımızı ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz."
Çavuşoğlu, "Maalesef bugüne kadar yurt dışında 473 vatandaşımız hayatını kaybetti." ifadesini kullanarak bu vatandaşlardan 350'den fazlasının cenazesini Türkiye'ye getirdiklerini kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Koca talimat vermişti! Uçakla Türkiye'ye getirildi
05 Mayıs 2020 21:53
|Seyahat izin belgesi olmayan Mersin'e giremeyecek
05 Mayıs 2020 20:18
|Maskeler nerede satılacak?... İşte detaylar
05 Mayıs 2020 19:34
|6 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
05 Mayıs 2020 18:09
|Bakanlıktan başörtülü üç kadının işten çıkarılmasına tepki
05 Mayıs 2020 16:55
|Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların giriş işlemleri başladı
05 Mayıs 2020 15:01
|GİB, artık ilanlarını gazetelerde yayınlatmayacak
05 Mayıs 2020 14:37
|Üniversitelerin akademik takvime dönüşü ile ilgili açıklama
05 Mayıs 2020 14:33
|Yeni askerlik takvimi belli oldu, 66 bin asker terhis olacak
05 Mayıs 2020 14:25
|Bakan Çavuşoğlu, tahliyeler sırasında yaşanan ilginç anları anlattı
05 Mayıs 2020 14:19