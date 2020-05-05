Ankara'da yavrusuna köpeklerin saldırtıldığı eşek Bursa'da tedavi ediliyor

Ankara'da, kangal köpeklerinin anne eşek ve sıpasına saldırtılması görüntülerinin ardından harekete geçen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kurtarılan anne eşek, Bursa'ya getirildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesinde sağlık kontrolleri yapılan eşeğin bir gözünde görme kaybı olduğu belirlenerek, bir tedavi protokolü oluşturuldu.

Anne eşek, tedavisinin tamamlanmasının ardından HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliğinde hayatını sürdürecek.

HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerin saldırısına uğrayan sıpanın öldüğünü, anne eşeğin yaralandığını hatırlattı.

Ankara'nın Haymana ilçesinden Bursa'ya getirilen eşeğin toparlanıp ayağa kalkmasının birkaç hafta süreceğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Aslında koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni vaka kabul etmeyen Bursa Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi, acil durum olduğu için kapılarını açtı. Eşeğin sağlık kontrolleri yapıldı ve kan değerlerine bakıldı. Bir gözünde görme kaybı söz konusu. Gerekli tedavileri belirlendi. Yaraları var. Bir süre daha bakılacak. Tedavisinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesinin de destekleriyle kurulan HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliğinde, yük taşımayarak mutlu bir şekilde ömrünü sürdürecek."

Sosyal medyada paylaşılan "kangal köpeklerinin anne eşek ve yavru sıpasına saldırtılması" görüntüleri sonrası gelen ihbarlar üzerine federasyon temsilcileri harekete geçmiş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü desteğiyle tüm gün süren bir operasyonla anne eşek köyde bulunmuş ve kurtarılmıştı. Yavrusu sıpanın ise kan kaybından öldüğü belirlenmişti.