5 bin memura, 4 bin TL'lik korucuyu giyim malzemesi verilecek

2019 yılı Toplu Sözleşme Kararında yer alan hüküm uyarınca, AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer gibi atık zehirli malzemelerin denetimini yapan teknik personele, koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilecektir.

AFAD'da yapılan toplantıda, AFAD ve yetkili sendika Bayındır Sen, koruyucu giyim yardımının nasıl verileceği karara bağlandı.

Buna göre, 5 bin 312 personele her biri 4 bin TL'lik koruyucu giyim malzemesi verilecektir.

Koruyucu giyim malzemeleri ihale ile temin edilecek, merkezde Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, taşrada ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince verilecek

Koruyucu giyim malzemeleri personele, çalışma esnasında kullanmayı kabul ettiklerine dair bir taahhütname imzalatılarak verilecektir.

AFAD'da geçici olarak görev alan personelin, kadrosunun bulunduğu kurumdan koruyucu giyim malzemesi almış olması halinde ise bu personele koruyucu giyim malzemesi verilecektir.

Emeklilik, ölüm, istifa, memuriyetten ihraç, başka kurumlara naklen atama gibi nedenlerle görevden ayrılma hallerinde koruyucu giyim malzemeleri alınmayacaktır.

01-31 Aralık 2020 tarihleri arasında AFAD merkez ve taşra teşkilatına ataması yapılan personele koruyucu giyim malzemesi ise, ödenek yeterli olmadığı için, verilemeyecek.