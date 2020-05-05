1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'ABD, virüsün Vuhan laboratuvarından çıktığına dair kanıt sunmadı'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kaynağının Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvar olduğuna dair iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığını açıkladı.
 05 Mayıs 2020 13:03
Yazdır
'ABD, virüsün Vuhan laboratuvarından çıktığına dair kanıt sunmadı'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kaynağının Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvar olduğuna dair iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığını açıkladı.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, Washington yönetiminin iddialarını destekleyecek kanıtları DSÖ'ye iletmediğini ifade etti.

Kovid-19'un kaynağının bilinmesinin virüsün gelecekteki kontrolü açısından kritik bir halk sağlığı bilgisi olduğunu vurgulayan Ryan, "Olguya dayalı çalışan her kurum gibi biz de virüsün kökenini gösteren her türlü bilgiye açığız. Eğer ABD'nin elinde bu konuda bilgi veya veri varsa bunu paylaşıp paylaşmamaya veya ne zaman paylaşacağına karar vermeli. DSÖ'nün bilgi yokluğunda hareket etme olanağı yok." değerlendirmesini yaptı.

- "Konu siyasallaştırılmamalı"

Ryan, salgınla mücadele sürecinde Çin ile işbirliği ve bilgi alışverişinin kritik olduğunu ve konunun siyasallaştırılmaması gerektiğini belirterek "Eğer bu bir suistimal soruşturması gibi yürütülürse çözümü çok zor olur. Siyasal bir soruna dönüşür." görüşünü aktardı.

Amerikan haber kanalı ABC News'e 3 Mayıs'ta konuk olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada, "Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Size bunun (Kovid-19) Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da 1 Mayıs'ta, yeni tip koronavirüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıklamıştı.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIAID) Başkanı Dr. Anthony Fauci, "National Geographic" dergisine yaptığı açıklamada, bilimsel kanıtların virüsün yapay veya kasten manipüle edilemeyeceğine güçlü şekilde işaret ettiğini söylemişti.

ABD, İngiltere ve Avustralya'dan bilim insanları 17 Mart'ta "Nature" dergisinde yayımladıkları, "SARS-Cov-2'nin Köken Yakınlığı" başlıklı makalede, Kovid-19'un insan hücrelerine tutunduğu kısımlarında doğal seçilimin izleri olduğu, dolayısıyla laboratuvarda üretilmiş olamayacağı sonucuna varmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ABD'li uzmanlar: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir
05 Mayıs 2020 18:51		 ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 70 bine yaklaştı
05 Mayıs 2020 17:08
Aamir Khan: Yardımı yapan kişi ben değilim
05 Mayıs 2020 17:04		 Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü
05 Mayıs 2020 16:52
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 200 bini geçti
05 Mayıs 2020 09:08		 Dünya OHAL'den çıkıyor
05 Mayıs 2020 06:50
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 uzun süre bizimle olacak
04 Mayıs 2020 21:44		 Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 567 bini aştı
04 Mayıs 2020 16:26
DSÖ uyardı... Aşı bulunana kadar dikkat edilmesi gerekiyor
04 Mayıs 2020 14:52		 Çin, Kovid-19'un Vuhan'daki labotuvardan çıktığı iddialarına kanıt istiyor
04 Mayıs 2020 14:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - 'Anadol'una gözü gibi bakıyor22:16 - Ece Üner YKS tarihini yorumladı! Sosyal medya sallandı22:11 - İşçi emeklisi, 22 yılda 40 bin kitap topladı22:06 - Altın fiyatlarında 'suni' yükseliş22:00 - Ömer Döngeloğlu'nun ailesiyle ilgili güzel haber21:53 - Bakan Koca talimat vermişti! Uçakla Türkiye'ye getirildi21:48 - Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı21:43 - YDÜ ventilatör üretti! Türkiye'ye gönderiliyor21:37 - 'Eve kapandık, günde 8 saatimizi internette geçiriyoruz'21:31 - 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar yakayı ele verdi
21:26 - Kapıya yemek servisleri yüzde 45 talep artışı yaşadı21:20 - Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu: Sinemalar açılmamalı21:16 - Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak! Sona yaklaşıldı21:13 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı21:08 - Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi21:03 - Kargoyla pastırma ve sucuk satışları yüzde 90 arttı20:58 - Kolonya içerek komaya girdi, hastanede hayatını kaybetti20:53 - Dolar 7 TL'nin üzerinde kalmaya devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Berber ve kuaförlerin çalışma şartları belli oldu
5 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
TYT sınav süresi artırıldı, baraj puanı düşürüldü
Berberler Odası'ndan çağrı... Sakal tıraşı yasaklansın!
LGS'de, 400 bin öğretmen görevlendirilecek
Günlük veriler açıklandı... Virüs tedavisi görenlerin yüzde 60'ı iyileşti
97 ilçeye, kaymakam ataması yapıldı
5 bin memura, 4 bin TL'lik korucuyu giyim malzemesi verilecek
Yeni askerlik takvimi belli oldu, 66 bin asker terhis olacak
Polisin yanlışlıkla vurduğu Ali'nin ailesine vatandaşlık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yks adaylarinin sosyal medyadaki tepkisi 1
şu anda dinlenen türkü 3
rusya 2
hisseli harikalar kumpanyası 1
buralar hep dutluktu 3
deplasman yapmak 4
Yks 2020'nin 27-28 haziran'da yapilmasi 1
gezmeye çıkmak 4
11 mayis berber ve kuaförlerin açılması 3
mem.net sözlük cafe 3
SON İLANLAR
Amasra Belediyesi Memur Alım İlanı
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı-İlan İptal edildi
Almus Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Viranşehir Polisevi Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşili Belediyesi 2 İşçi Alacak
Edirne Havsa Taşımacılık Geçici 8 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 3 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam