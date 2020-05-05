Taksilerin tek-çift plaka uygulaması sona erdi
|05 Mayıs 2020 13:08
|Yazdır
Koronavirüs önlemleri kapsamında taksiler plakalarının son hanelerine göre gün aşırı olarak trafiğe çıkıyordu. Normalleşme sürecinde ilk olarak bu uygulama sona erdirildi. 4 Mayıs 00.00 itibarıyla kısıtlamanın kaldırılmasını ardından tüm taksiler trafiğe çıkmaya başladı.
"5 İŞ ALIYORDUK ŞİMDİ 3 İŞE DÜŞECEK"
Taksiciler ise iş yoğunluğunun az olması sebebiyle uygulamanın kaldırılmasından memnun olmadıklarını dile getirdi. Taksici Adil Yeterli, "Tekken zaten çok iş yoktu. Günde 5 iş alıyorduk şimdi 3 işe düşecek. Ramazan olması sebebiyle insanlar iftara 1 saat kala evine gidiyor. Kimse dışarı çıkmıyor. Arabaların hepsi bekliyor. Bunların çoğu da yevmiye verecek. Kimsede para da yok. Taksiye binip nereye gidecek. 6 iş varken 3 iş olacak şimdi" dedi.
Bir başka taksici Burhan Genç ise, "Her yer kapalı olduğu için taksiler de boşta. Tek çift plaka uygulaması iyiydi en azından araçların yarısı yoktu iş oluyordu. Şu anda hiç yolcu yok. Daha siftah yapmadık" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|15 Temmuz Demokrasi Otogarı yenileniyor
05 Mayıs 2020 20:43
|Bodrum'da koronavirüsle ilgili normalleşme adımları
05 Mayıs 2020 20:10
|Vaka sayısı artınca mahalle karantinaya alındı
05 Mayıs 2020 18:56
|Ankara-Sivas YHT hattı, yaz bitmeden tamamlanacak
05 Mayıs 2020 18:35
|Bu görüntüler İstanbul'dan... Sosyal mesafe hiçe sayıldı
05 Mayıs 2020 18:29
|Taziyeye kurulan mahallede virüs çıktı, muhtar görevden alındı
05 Mayıs 2020 18:13
|Cenaze namazı kılınan köyde pozitif vakalar arttı, karantina uzatıldı
05 Mayıs 2020 17:12
|Yoğun bakım hastası kalmayan sağlıkçıların mutluluğu
05 Mayıs 2020 17:10
|Geçen hafta ilk kez görüntülenmişti... Avcı kurbanı oldu
05 Mayıs 2020 17:06
|İBB Meclisi Pazartesi günü olağanüstü toplanacak
05 Mayıs 2020 15:51