Koronavirüsü yenen avukat 3. kez plazma bağışı yaptı
|05 Mayıs 2020 13:18
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Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan avukat, 3. kez immün plazma bağışında bulundu.
Türk Kızılay Adana Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'u yenen Mersinli avukat Gürol Kurt ve tekstil işçisi Şafak Keskin, tedavilerinin ardından immün plazma bağışçısı oldu.
Kurt 3. kez bağışta bulunurken Keskin de ilk bağışını gerçekleştirdi.
Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Kurt ve Keskin'e bağışlarının ardından plaket sundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Saygılı, bağışçılara teşekkür ederek "Koronavirüs kapmış, tedavi olmuş ve sağlığına kavuşmuş kişilerin kanlarında virüse karşı bir antikor oluşuyor. Bu destekleyici tedavi metoduyla iyileşen kişilerden alınan ve içinde antikor bulunduran plazma, yoğun bakımda tedavi gören hastaya nakledilerek o kişinin virüsle mücadelesine destek sağlanmış olur." ifadesini kullandı.
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