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Türkiye'deki mevcut Suriyeli sayısı

Türkiye'de Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti. İstanbul, Suriyelilerin 1. tercihi oldu
 05 Mayıs 2020 13:24
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Türkiye'deki mevcut Suriyeli sayısı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.

Gündeme dair birçok konu hakkında veri paylaşan Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısı hakkında da detaylı bilgi verdi.

4 MİLYONDAN 3 MİLYONA DÜŞTÜ

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında geçişlerde engellemelerin kadırılmasından bugüne kadar yaşanan süreç içerisinde, Türkiye'deki Suriyeli sayısında hızlı bir düşüş meydana geldi.

Süreç öncesi 4 milyon Suriyeli misafirden, Türkiye'de ülkesine dönen Suriyeli sayısı 402 bin 11 olduğu açıklandı. Türkiye'de kayıtlı Suriyeli sayısının ise 3 milyon 580 bin 263 olduğu duyuruldu.

İSTANBUL-ANKARA-İZMİR'DE SON DURUM

Göç İdaresi'nin 19 Mart 2020 tarihli verilerine göre; en çok Suriyeli barındıran şehir 496 bin 485 kişi ile İstanbul olurken, Ankara'da 96 bin 451 İzmir'de de 146 bin 352 Suriyeli yaşamını sürdürüyor.

Suriyelilerin en az olduğu şehir ise 24 kişi ile Bayburt. Bayburt'u 37 kişi ile Artvin, 43 kişi ile Tunceli takip ediyor.
Memurlar.Net
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