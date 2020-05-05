Ankara-Sivas YHT hattı, yaz bitmeden tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattındaki çalışmalar hakkında bilgi almak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü'nde (KGM) TCDD yetkilileri ve yüklenicilerle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, çalışmalarına başlanan Ankara-Sivas YHT hattını açmanın kendilerine nasip olacağı için mutlu olduğunu söyledi.

DÜNYANIN SAYILI PROJELERİ ARASINDA

Hattın bir an önce hizmete açılması için ekip olarak yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, dünyada sayılı büyük projeleri arasında yer alan bu hattı da hizmete açarak, Türkiye'deki hızlı tren ağını genişleteceklerini bildirdi.

Hatla ilgili tamamlanan, devam eden ve yeni başlayan işlerin bulunduğunu anlatan Karaismailoğlu, "Onları bir an önce bitirme telaşı içindeyiz. Kovid-19 salgını sürecinde şantiyelere gidemesek de aklımızdan şantiyeler çıkmadı." diye konuştu.

ÇALIŞMALAR ÖZVERİLİ BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Şantiyelere gidemeseler de teknolojinin verdiği nimetlerden yararlanarak, video konferans yöntemiyle şirket temsilcilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını ifade eden Karaismailoğlu, yaklaşık 2 aydır korona salgınından tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de etkilendiğini belirterek, şantiyelerin kapanmadığını ancak verim düşüklüğü yaşandığını kaydetti.

Yüklenicilerin özverili bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Bizim şantiyelerimiz en güvenli alanlar çünkü izole bir alan." dedi.

TÜNELİN SONUNDAKİ IŞIK GÖRÜLDÜ

Ankara-Sivas YHT hattında tüm yüklenicilerin çalıştıklarını bildiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"400 kilometrelik Ankara-Sivas YHT hattında tünelin sonunda ışığı gördük. İnşallah en kısa zamanda ışığa ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İki hattı sinyalizasyon ve elektrik işleri tamamlanma aşamasında. Hat serimi bitti, kaynak işleri devam ediyor. Bu yıl içinde Sivas ile Ankara'yı hızlı trenle birbirine bağlayıp, iki il arasındaki mesafeyi 12 saatten 2 saate düşüreceğiz. Hat bitmeye yakın, ince işlere bile başladık. En kısa zamanda hizmete açmayı planlıyoruz. Yaz bitmeden hattımızı bitirmeyi hedefliyoruz."

8 İSTASYON VAR

Karadeniz'i Anadolu'ya bağlayan Samsun-Kalın demiryolu hattının 1930'lu yıllarda faaliyete geçtiğini anlatan Karaismailoğlu, Samsun Limanı'nı İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli bir hat olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, 2015'te tamamen durdurulan hattın, Avrupa Birliği standartlarında elektrikli, sinyalli hale getirildiğini, tüm rayların yenilendiğini, hat kapasitesinin 2,5 kat artırıldığını kaydetti.

Demir yolu tarihinde en büyük modernizasyon yapımı olan Samsun-Kalın hattının, hem lojistik hem de ulaşım anlamında Samsun'u Sivas'a bağladığını dile getiren Karaismailoğlu, hatta deneme sürüşlerinin dün başladığını anımsattı.

Ankara-Sivas YHT hattı üzerinde 8 istasyon bulunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Akdağmadeni ve Sivas'a kadar ulaşılacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, hattın hizmete girmesinin ardından Yerköy'den Kayseri'ye hızlı tren hattı altyapı çalışmalarının devam ettiğine dikkati çekerek, hattın yapımıyla Kayseri'yi Sivas, Ankara ve İstanbul'a bağlayacaklarını kaydetti.