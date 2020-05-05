1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara-Sivas YHT hattı, yaz bitmeden tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 400 kilometrelik Ankara-Sivas YHT hattında tünelin sonunda ışığı gördük. İki hattın sinyalizasyon ve elektrik işleri tamamlanma aşamasında. Hat serimi bitti, kaynak işleri devam ediyor. En kısa zamanda hizmete açmayı planlıyoruz. Yaz bitmeden hattımızı bitirmeyi hedefliyoruz
 05 Mayıs 2020 18:35
Yazdır
Ankara-Sivas YHT hattı, yaz bitmeden tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattındaki çalışmalar hakkında bilgi almak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü'nde (KGM) TCDD yetkilileri ve yüklenicilerle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, çalışmalarına başlanan Ankara-Sivas YHT hattını açmanın kendilerine nasip olacağı için mutlu olduğunu söyledi.

DÜNYANIN SAYILI PROJELERİ ARASINDA

Hattın bir an önce hizmete açılması için ekip olarak yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, dünyada sayılı büyük projeleri arasında yer alan bu hattı da hizmete açarak, Türkiye'deki hızlı tren ağını genişleteceklerini bildirdi.

Hatla ilgili tamamlanan, devam eden ve yeni başlayan işlerin bulunduğunu anlatan Karaismailoğlu, "Onları bir an önce bitirme telaşı içindeyiz. Kovid-19 salgını sürecinde şantiyelere gidemesek de aklımızdan şantiyeler çıkmadı." diye konuştu.

ÇALIŞMALAR ÖZVERİLİ BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Şantiyelere gidemeseler de teknolojinin verdiği nimetlerden yararlanarak, video konferans yöntemiyle şirket temsilcilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını ifade eden Karaismailoğlu, yaklaşık 2 aydır korona salgınından tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de etkilendiğini belirterek, şantiyelerin kapanmadığını ancak verim düşüklüğü yaşandığını kaydetti.

Yüklenicilerin özverili bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Bizim şantiyelerimiz en güvenli alanlar çünkü izole bir alan." dedi.

TÜNELİN SONUNDAKİ IŞIK GÖRÜLDÜ

Ankara-Sivas YHT hattında tüm yüklenicilerin çalıştıklarını bildiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"400 kilometrelik Ankara-Sivas YHT hattında tünelin sonunda ışığı gördük. İnşallah en kısa zamanda ışığa ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İki hattı sinyalizasyon ve elektrik işleri tamamlanma aşamasında. Hat serimi bitti, kaynak işleri devam ediyor. Bu yıl içinde Sivas ile Ankara'yı hızlı trenle birbirine bağlayıp, iki il arasındaki mesafeyi 12 saatten 2 saate düşüreceğiz. Hat bitmeye yakın, ince işlere bile başladık. En kısa zamanda hizmete açmayı planlıyoruz. Yaz bitmeden hattımızı bitirmeyi hedefliyoruz."

8 İSTASYON VAR

Karadeniz'i Anadolu'ya bağlayan Samsun-Kalın demiryolu hattının 1930'lu yıllarda faaliyete geçtiğini anlatan Karaismailoğlu, Samsun Limanı'nı İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli bir hat olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, 2015'te tamamen durdurulan hattın, Avrupa Birliği standartlarında elektrikli, sinyalli hale getirildiğini, tüm rayların yenilendiğini, hat kapasitesinin 2,5 kat artırıldığını kaydetti.

Demir yolu tarihinde en büyük modernizasyon yapımı olan Samsun-Kalın hattının, hem lojistik hem de ulaşım anlamında Samsun'u Sivas'a bağladığını dile getiren Karaismailoğlu, hatta deneme sürüşlerinin dün başladığını anımsattı.

Ankara-Sivas YHT hattı üzerinde 8 istasyon bulunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Akdağmadeni ve Sivas'a kadar ulaşılacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, hattın hizmete girmesinin ardından Yerköy'den Kayseri'ye hızlı tren hattı altyapı çalışmalarının devam ettiğine dikkati çekerek, hattın yapımıyla Kayseri'yi Sivas, Ankara ve İstanbul'a bağlayacaklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
23 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
15 Temmuz Demokrasi Otogarı yenileniyor
05 Mayıs 2020 20:43		 Bodrum'da koronavirüsle ilgili normalleşme adımları
05 Mayıs 2020 20:10
Vaka sayısı artınca mahalle karantinaya alındı
05 Mayıs 2020 18:56		 Bu görüntüler İstanbul'dan... Sosyal mesafe hiçe sayıldı
05 Mayıs 2020 18:29
Taziyeye kurulan mahallede virüs çıktı, muhtar görevden alındı
05 Mayıs 2020 18:13		 Cenaze namazı kılınan köyde pozitif vakalar arttı, karantina uzatıldı
05 Mayıs 2020 17:12
Yoğun bakım hastası kalmayan sağlıkçıların mutluluğu
05 Mayıs 2020 17:10		 Geçen hafta ilk kez görüntülenmişti... Avcı kurbanı oldu
05 Mayıs 2020 17:06
İBB Meclisi Pazartesi günü olağanüstü toplanacak
05 Mayıs 2020 15:51		 Yasak kalktı, yazlıkçılar Bodrum'a koştu
05 Mayıs 2020 15:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - 'Anadol'una gözü gibi bakıyor22:16 - Ece Üner YKS tarihini yorumladı! Sosyal medya sallandı22:11 - İşçi emeklisi, 22 yılda 40 bin kitap topladı22:06 - Altın fiyatlarında 'suni' yükseliş22:00 - Ömer Döngeloğlu'nun ailesiyle ilgili güzel haber21:53 - Bakan Koca talimat vermişti! Uçakla Türkiye'ye getirildi21:48 - Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı21:43 - YDÜ ventilatör üretti! Türkiye'ye gönderiliyor21:37 - 'Eve kapandık, günde 8 saatimizi internette geçiriyoruz'21:31 - 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar yakayı ele verdi
21:26 - Kapıya yemek servisleri yüzde 45 talep artışı yaşadı21:20 - Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu: Sinemalar açılmamalı21:16 - Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak! Sona yaklaşıldı21:13 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı21:08 - Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi21:03 - Kargoyla pastırma ve sucuk satışları yüzde 90 arttı20:58 - Kolonya içerek komaya girdi, hastanede hayatını kaybetti20:53 - Dolar 7 TL'nin üzerinde kalmaya devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Berber ve kuaförlerin çalışma şartları belli oldu
5 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
TYT sınav süresi artırıldı, baraj puanı düşürüldü
Berberler Odası'ndan çağrı... Sakal tıraşı yasaklansın!
LGS'de, 400 bin öğretmen görevlendirilecek
Günlük veriler açıklandı... Virüs tedavisi görenlerin yüzde 60'ı iyileşti
97 ilçeye, kaymakam ataması yapıldı
5 bin memura, 4 bin TL'lik korucuyu giyim malzemesi verilecek
Yeni askerlik takvimi belli oldu, 66 bin asker terhis olacak
Polisin yanlışlıkla vurduğu Ali'nin ailesine vatandaşlık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rusya 2
Sense 8 3
05.05.2020 yök kararları 1
huzursuzluk 2
üç günlük sokağa çıkma yasağı 5
deniz 2
Sözlük 9
7 ile giriş-çıkışlarin açılması 4
Yem etkisi 1
ömer döngeloğlu 3
SON İLANLAR
Amasra Belediyesi Memur Alım İlanı
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı-İlan İptal edildi
Almus Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Viranşehir Polisevi Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşili Belediyesi 2 İşçi Alacak
Edirne Havsa Taşımacılık Geçici 8 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 3 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam