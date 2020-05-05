Rektör'den online sınavdaki sorunla ilgili açıklama
Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Ömer Çomaklı, dün yapılan online sınavda yaşanan sorunlara yönelik açıklama yaptı
|05 Mayıs 2020 13:52
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Atatürk Üniversitesi'nce dün yapılan açıköğretim online sınavında, sistem çökmüş ve öğrencilerin sınavları sondırılmak zorunda kalınmıştı.
Yaşanan sorulan memurlar.net'te "Atatürk Üniversitesi, online AÖF sınavı sonrası çöktü" başlığıyla haberleştirilmiştir.
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı söz konusu habere ilişkin olarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştır:
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