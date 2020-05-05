AK Partili Çelik'ten darbe iddialarına tepki
|05 Mayıs 2020 14:13
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Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Evrensel gazetesi yazarı Ragıp Zarakolu'nun "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazısına tepki gösterdi.
Paylaşımında, Yassıada rejiminin bir katliam rejimi olduğunu belirten Çelik, "Demokrasiyi felç etme örgütünün inandığı tek rejim Yassıada rejimidir demiştik. Bu şer şebekesine karşı safımız milletin, demokrasinin ve Cumhuriyet'in safıdır." ifadesini kullandı.
Şer şebekesinin birkaç ay önce Meclisin iradesine saldırdığını ve ardından da seçilmiş hükümete "rejim" demeye başladığının altını çizen Çelik, şöyle devam etti:
"Sonra antidemokratik müdahalelerden bahsetmeye başladılar. Son bir haftadır cuntacı siyasiler demokrasimize saldırıyor. Şimdi Yassıada rejimine özlemlerini ifade ediyorlar. Biz bunları iyi tanırız. Seçilmiş cumhurbaşkanlığı makamına 'saray rejimi' diyenlerin, rejim tartışmasıyla varmak istediği yer Yassıada zihniyetini hayata geçirmektir. Tarihleri boyunca ne yaptılarsa şimdi de onu yapmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanlığı makamına karşı antidemokratik çağrılarda bulunanların döşemeye çalıştığı yol, bu ülkenin tüm demokratik kazanımlarını imha etmeyi hedefliyor. Milletimizin iradesini açıkça tehdit etmeye başladılar. Demokrasimizi çalmaya çalışıyorlar."
Ömer Çelik, demokrasinin ve Cumhuriyet'in, en büyük siyasal değerlerden olduğuna işaret ederek, "Bunlara saldıranlara karşı milletimizin safında yer almak onurdur. Onursuzluk peşinde koşanlar kendi çirkin tarihleriyle baş başa kalırlar. Cumhurbaşkanımıza ve milli iradeye karşı antidemokratik çağrılarda bulunanlara karşı milletimizin iradesinin, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin safında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Yassıada rejimi bir daha asla bu topraklarda var olamayacak." değerlendirmesinde bulundu.
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