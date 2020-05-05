Karantina altındaki köyden kaçtı polislere yakalandı
|05 Mayıs 2020 14:36
|Yazdır
Karabük'te karantina altındaki köyden kaçtığı tespit edilen bir kişi polis ekiplerince şehir merkezinde yakalandıktan sonra özel koruma kıyafetli 112 ekipleri tarafından ambulansa alındı.
Korona Virüs tedbirleri kapsamında polis ve bekçiler şehrin en işlek caddesine giriş çıkışları kontrol altında tutuyor. Polis ekipleri kontrol noktasından Kemal Güneş Caddesine girmeye çalışan bir kişinin karantina altındaki Cumayanı köyünden kaçtığını tespit etti. Bunun üzerine cadde girişinde şahıs kontrol altına alınarak durum 112 ekiplerine bildirildi.
Karabük'te vak'aların hızla artış gösterdiği ve 14 gün süreyle karantinanın uzatıldığı 5 bin nüfuslu Cumayanı köyünden geldiği tespit edilen şahsın, özel koruma kıyafetli 112 ekipleri tarafından ambulansa alındı. Rahat tavırları ile dikkat çeken şahıs daha sonra ambulansla köye geri getirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|15 Temmuz Demokrasi Otogarı yenileniyor
05 Mayıs 2020 20:43
|Bodrum'da koronavirüsle ilgili normalleşme adımları
05 Mayıs 2020 20:10
|Vaka sayısı artınca mahalle karantinaya alındı
05 Mayıs 2020 18:56
|Ankara-Sivas YHT hattı, yaz bitmeden tamamlanacak
05 Mayıs 2020 18:35
|Bu görüntüler İstanbul'dan... Sosyal mesafe hiçe sayıldı
05 Mayıs 2020 18:29
|Taziyeye kurulan mahallede virüs çıktı, muhtar görevden alındı
05 Mayıs 2020 18:13
|Cenaze namazı kılınan köyde pozitif vakalar arttı, karantina uzatıldı
05 Mayıs 2020 17:12
|Yoğun bakım hastası kalmayan sağlıkçıların mutluluğu
05 Mayıs 2020 17:10
|Geçen hafta ilk kez görüntülenmişti... Avcı kurbanı oldu
05 Mayıs 2020 17:06
|İBB Meclisi Pazartesi günü olağanüstü toplanacak
05 Mayıs 2020 15:51