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GİB, artık ilanlarını gazetelerde yayınlatmayacak

Gelir İdaresi Başkanlığı bugünkü Resmi Gazetede yayımladığı yönetmelik değişikliğiyle, A grubu personel alım ilanlarını gazetelerde yayınlamayacağını, mevzuata işledi. İlanlar Resmi Gazetede gibi kurumsal internet sitelerinde yayımlanacak
 05 Mayıs 2020 14:37
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GİB, artık ilanlarını gazetelerde yayınlatmayacak

16 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 10 Nolu Kararnameye personel alım ilanları Resmi Gazetede ve kurumsal internet sitelerinde yayımlanacaktır. İlgili haber için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı, yönetmeliğini değiştirerek, A Grubu ilanlarını artık gazetelerde yayınlamayacağını, mevzuata hüküm olarak koydu. Tıklayınız.

Önceki düzenleme şu şekildedir:

Madde 4 - (2) Sınav, Ek-1'de yer alan formata uygun olarak e-Devlet portalı ile Başkanlık resmi internet sitesinde duyurulur ve ayrıca Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en fazla ikisinde bir defa ilan edilir.

5 Mayıs tarihli yeni düzneleme şu şekildedir:

(2) Sınav, Ek-1'de yer alan formata uygun olarak Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve Başkanlık resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

DEĞERLENDİRME

Gelir İdaresi Başkanlığının yaptığı bu düzenleme yerinde bir düzenlemedir. Her türlü bilginin internet üzerinde yer aldığı çağımızda ilanları hala gazetelerde yayınlatmaya devam etmek sadece israftır. Diğer kamu kurumlarının da benzer yönde düzenleme yapması uygun olacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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