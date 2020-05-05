Yastıkların içine saklanan 87 bin 500 maske ele geçirildi
|05 Mayıs 2020 14:42
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk operasyonda İstanbul Havalimanı'nda kargo işletme merkezinde bulunan gönderiler mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde riskli olarak değerlendirilen koliler x-ray tarama cihazından geçirildi. Cihazda yoğunluk farkına rastlanılması üzerine açılan kolilerde bulunan yastıklar içerisinde toplam 87 bin 500 adet koruyucu tıbbi maske ele geçirildi.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yakalama sonrası soruşturmayı genişleten ekipler, ele geçirilen eşyanın geriye dönük izi sürdü. Eşyanın yükleme adresi tespit edilerek ikinci operasyon yapıldı. Adreste yapılan aramalarda 212 kolide 441 bin 480 adet tek kullanımlık, 23 kolide 19 bin 450 filtreli ve 8 kolide 5 bin 740 adet nano kumaş olmak üzere toplamda 243 kolide 466 bin 670 adet maske ile bu maskelerin paketlenmesinde kullanılan 2 adet vakum cihazı ile geçirildi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat ekiplerince yapılan iki operasyonda yaklaşık 3 milyon 500 bin lira değerinde toplam 554 bin 170 adet maske ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı.
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