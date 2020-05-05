'Cezaevindeki mahkumlara kötü muamele' iddialarına yalanlama
|05 Mayıs 2020 15:07
|Yazdır
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı tutuklu ve hükümlülere cezaevinde kötü muamele edildiği iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Diyarbakır T Tipi Cezaevi'nde bazı tutuklu ve hükümlülerin şiddete maruz kaldığına yönelik iddiaların yer aldığı belirtildi.
Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan 4 Nisan 2020'de güvenlik ve asayiş nedeniyle Diyarbakır 4 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 429 hükümlü ve tutuklu nakledildiği işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu hükümlü ve tutukluların kuruma kabulleri mevzuat çerçevesinde üst aramaları yapılarak, görevli doktorlar tarafından sağlık muayenelerinden geçirilmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Hükümlü ve tutukluların üst aramaları ve kurumdaki koğuşlarına konulmaları sırasında ve sonrasında kendilerine yönelik herhangi bir şiddet veya kötü muamelede bulunulması söz konusu değildir. İşkence iddiaları asılsızdır. Konuyla ilgili yapılan haber ve sosyal medya paylaşımları, kamuoyunu yanıltmaya ve yönlendirmeye yönelik, art niyetli, gerçek dışı paylaşımlardır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|15 Temmuz Demokrasi Otogarı yenileniyor
05 Mayıs 2020 20:43
|Bodrum'da koronavirüsle ilgili normalleşme adımları
05 Mayıs 2020 20:10
|Vaka sayısı artınca mahalle karantinaya alındı
05 Mayıs 2020 18:56
|Ankara-Sivas YHT hattı, yaz bitmeden tamamlanacak
05 Mayıs 2020 18:35
|Bu görüntüler İstanbul'dan... Sosyal mesafe hiçe sayıldı
05 Mayıs 2020 18:29
|Taziyeye kurulan mahallede virüs çıktı, muhtar görevden alındı
05 Mayıs 2020 18:13
|Cenaze namazı kılınan köyde pozitif vakalar arttı, karantina uzatıldı
05 Mayıs 2020 17:12
|Yoğun bakım hastası kalmayan sağlıkçıların mutluluğu
05 Mayıs 2020 17:10
|Geçen hafta ilk kez görüntülenmişti... Avcı kurbanı oldu
05 Mayıs 2020 17:06
|İBB Meclisi Pazartesi günü olağanüstü toplanacak
05 Mayıs 2020 15:51