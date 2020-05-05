Gelir uzman yardımcılığı alımında adaylara 5 tercih hakkı sunulacak

Bilindiği üzere daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz." demişti.

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Yapılan değişikliğe göre daha önce adaylara sadece bir il için ilan edilen kontenjanlara başvuru hakkı tanınmışken, yeni düzenlemeye göre adaylara beş ili tercih etme hakkı tanınmıştır. Adayların, tercih ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilir ve o il için belirlenen kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday giriş sınavı yazılı bölümüne çağrılacak.

YENİ HÜKÜM

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına "yeterli" ibaresinden önce gelmek üzere "veya türlerinden" ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

"(3) Giriş sınavı bir il veya birden fazla il için açılabilir. Sınav duyurusunda birden çok il belirlenmişse, adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 (beş) ili tercih edebilirler. İl içinde atama yapılacak birden fazla yer belirlenmişse, adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını, tercih ettikleri her il için ayrı ayrı olmak üzere öncelik sırasına göre başvurularında belirtmek zorundadırlar. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemezler."

"(4) Adayların, tercih ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilir ve o il için belirlenen kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday giriş sınavı yazılı bölümüne çağrılır."

ESKİ HÜKÜM

Giriş sınavı duyurusunda atama yapılacak birden çok il belirlenmişse, adaylar başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebilirler; tercih edilen bu ilin ilçelerine de atama yapılacağı belirlenmişse adaylar atanmak istedikleri yerleri öncelik sırasına göre belirtirler ve daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemezler.