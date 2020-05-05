Yasak kalktı, yazlıkçılar Bodrum'a koştu
Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte başka şehirlerden gelen araç sayısında artış yaşandı
|05 Mayıs 2020 15:39
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Seyahat kısıtlamasının Muğla'da kaldırılmasıyla birlikte Bodrum'un girişinde yapılan trafik uygulaması en üst seviyeye çıkarıldı. İlçeye giren araçları tek tek kontrol eden güvenlik güçleri, vatandaşların adres bilgilerini alarak ateş ölçümü yaptı. Özellikle başka illerin plakasını taşıyan araçlarda artış gözlenen ilçeye yazlıkçıların gelmeye başladığı öğrenildi.
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