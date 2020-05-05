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İBB Meclisi Pazartesi günü olağanüstü toplanacak

İBB Meclisi; korona virüs ile mücadele nedeniyle bütçede meydana gelen dengesizliği gidermek amacıyla borçlanma; sosyal yardımları arttırma kararı almak için 11 Mayıs Pazartesi günü olağanüstü toplanacak.
 05 Mayıs 2020 15:51
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İBB Meclisi Pazartesi günü olağanüstü toplanacak

İBB Meclisi; korona virüs ile mücadele nedeniyle bütçede meydana gelen dengesizliği gidermek amacıyla borçlanma; sosyal yardımları arttırma kararı almak için 11 Mayıs Pazartesi günü olağanüstü toplanacak. Toplantı, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde sağlık tedbirleri ve sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın Mart ayında yayımladığı genelge ile Covid-19 salgını önlemleri kapsamında belediye meclis toplantılarının 3 ay ertelenmesine karar verilmişti. İBB'nin yoğun salgın gündemi nedeniyle Olağanüstü Meclis toplantısı için İstanbul Valiliğine yaptığı başvuru kabul edildi. Olağanüstü Meclis toplantısında, bütçe dengesinin sağlanması; ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal desteğin arttırılması için görüşmeler yapılacak. Toplantıda, Özel Halk Otobüsü ve İstanbul Ulaşım A.Ş. şirketine ait otobüslere gelir desteği sağlanması; sağlık personelinin toplu taşımadan ücretsiz yararlandırılması gibi konular da gündemde olacak. Toplantının önemli gündem maddelerinden ikisini ise; ilk etabı tamamlanan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun 2. etabı için 60 milyon avro dış kredi sağlanması ile geçmiş dönemde yapımı durdurulan Başakşehir-Kayaşehir Raylı Sistem Hattı'nın inşaat ve kontrol işlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilmesi oluşturacak.

İBB Meclisi, fatura tahsilat işlemlerinin düzenlenmesi; kira, ecr-i misil ve taksitli sosyal konut satışından kaynaklanan bedellerin veya tutarların ertelenmesi; kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların ertelenmesi gibi İstanbulluları ilgilendiren konular da karara bağlayacak. Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nun da yapılacağı toplantı, 11 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00 Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi gerçekleştirilecek. Gösteri Merkezi, tamamen dezenfekte edildi ve meclis üyeleri için 1,5 metre aralıklarla oturma düzeni sağlandı.
İhlas Haber Ajansı
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