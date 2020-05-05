İBB Meclisi Pazartesi günü olağanüstü toplanacak
|05 Mayıs 2020 15:51
|Yazdır
İBB Meclisi; korona virüs ile mücadele nedeniyle bütçede meydana gelen dengesizliği gidermek amacıyla borçlanma; sosyal yardımları arttırma kararı almak için 11 Mayıs Pazartesi günü olağanüstü toplanacak. Toplantı, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde sağlık tedbirleri ve sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleştirilecek.
İçişleri Bakanlığı'nın Mart ayında yayımladığı genelge ile Covid-19 salgını önlemleri kapsamında belediye meclis toplantılarının 3 ay ertelenmesine karar verilmişti. İBB'nin yoğun salgın gündemi nedeniyle Olağanüstü Meclis toplantısı için İstanbul Valiliğine yaptığı başvuru kabul edildi. Olağanüstü Meclis toplantısında, bütçe dengesinin sağlanması; ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal desteğin arttırılması için görüşmeler yapılacak. Toplantıda, Özel Halk Otobüsü ve İstanbul Ulaşım A.Ş. şirketine ait otobüslere gelir desteği sağlanması; sağlık personelinin toplu taşımadan ücretsiz yararlandırılması gibi konular da gündemde olacak. Toplantının önemli gündem maddelerinden ikisini ise; ilk etabı tamamlanan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun 2. etabı için 60 milyon avro dış kredi sağlanması ile geçmiş dönemde yapımı durdurulan Başakşehir-Kayaşehir Raylı Sistem Hattı'nın inşaat ve kontrol işlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilmesi oluşturacak.
İBB Meclisi, fatura tahsilat işlemlerinin düzenlenmesi; kira, ecr-i misil ve taksitli sosyal konut satışından kaynaklanan bedellerin veya tutarların ertelenmesi; kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların ertelenmesi gibi İstanbulluları ilgilendiren konular da karara bağlayacak. Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nun da yapılacağı toplantı, 11 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00 Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi gerçekleştirilecek. Gösteri Merkezi, tamamen dezenfekte edildi ve meclis üyeleri için 1,5 metre aralıklarla oturma düzeni sağlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|15 Temmuz Demokrasi Otogarı yenileniyor
05 Mayıs 2020 20:43
|Bodrum'da koronavirüsle ilgili normalleşme adımları
05 Mayıs 2020 20:10
|Vaka sayısı artınca mahalle karantinaya alındı
05 Mayıs 2020 18:56
|Ankara-Sivas YHT hattı, yaz bitmeden tamamlanacak
05 Mayıs 2020 18:35
|Bu görüntüler İstanbul'dan... Sosyal mesafe hiçe sayıldı
05 Mayıs 2020 18:29
|Taziyeye kurulan mahallede virüs çıktı, muhtar görevden alındı
05 Mayıs 2020 18:13
|Cenaze namazı kılınan köyde pozitif vakalar arttı, karantina uzatıldı
05 Mayıs 2020 17:12
|Yoğun bakım hastası kalmayan sağlıkçıların mutluluğu
05 Mayıs 2020 17:10
|Geçen hafta ilk kez görüntülenmişti... Avcı kurbanı oldu
05 Mayıs 2020 17:06
|Yasak kalktı, yazlıkçılar Bodrum'a koştu
05 Mayıs 2020 15:39