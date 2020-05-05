ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
|05 Mayıs 2020 15:58
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) her oturumunda ve Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda (MSÜ) adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtılacağını, isteyen adayların kendilerinin de yanlarında dezenfektan ve kolonya getirebileceklerini bildirdi.
Aygün, Twitter'dan koronavirüs önlemleri kapsamında sınavlarda uygulanacak kararlara ilişkin açıklama yaptı.
27-28 Haziran'da 3 oturum olarak uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ve 14 Haziran'daki Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
(2020-MSÜ) için gerekli tüm önlemleri aldıklarını bildiren Aygün, şu bilgileri paylaştı:
"YKS'nin her oturumunda ve MSÜ'de adaylarımıza sınav binası girişlerinde görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan ve/veya kolonyayı yanlarında getirebilecekler. Sınav görevlilerimize de maske ve dezenfektan dağıtılacak. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar sınav binalarına girerken, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak. Yeni sınav uygulama süreçleriyle ilgili olarak sınav görevlilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacak."
27-28 Haziran tarihlerinde üç oturum olarak uygulayacağımız Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) veProf.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) May 5, 2020
14 Haziran tarihinde uygulayacağımız Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
(2020-MSÜ) için gerekli tüm önlemleri alıyoruz.
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