Bakanlıktan başörtülü üç kadının işten çıkarılmasına tepki

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başörtülü market çalışanı üç kadının işten çıkarılması ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulduğunun bilindiğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada bir market zincirinde üç kadın çalışanın başörtülü oldukları gerekçesiyle işten çıkarılması iddiaları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulduğu bilinmektedir.

Bakanlık olarak, şiddetin her türlüsünün karşısında olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak, kamu davası açılması halinde davaya müdahil olacağımızı ve hukuki süreci yakinen takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."