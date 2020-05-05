1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakanlıktan başörtülü üç kadının işten çıkarılmasına tepki

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başörtülü market çalışanı üç kadının işten çıkarılması ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulduğunun bilindiğini açıkladı.
 05 Mayıs 2020 16:55
Yazdır
Bakanlıktan başörtülü üç kadının işten çıkarılmasına tepki

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başörtülü market çalışanı üç kadının işten çıkarılması ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulduğunun bilindiğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada bir market zincirinde üç kadın çalışanın başörtülü oldukları gerekçesiyle işten çıkarılması iddiaları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulduğu bilinmektedir.

Bakanlık olarak, şiddetin her türlüsünün karşısında olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak, kamu davası açılması halinde davaya müdahil olacağımızı ve hukuki süreci yakinen takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca talimat vermişti! Uçakla Türkiye'ye getirildi
05 Mayıs 2020 21:53		 Seyahat izin belgesi olmayan Mersin'e giremeyecek
05 Mayıs 2020 20:18
Maskeler nerede satılacak?... İşte detaylar
05 Mayıs 2020 19:34		 6 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
05 Mayıs 2020 18:09
Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların giriş işlemleri başladı
05 Mayıs 2020 15:01		 GİB, artık ilanlarını gazetelerde yayınlatmayacak
05 Mayıs 2020 14:37
Üniversitelerin akademik takvime dönüşü ile ilgili açıklama
05 Mayıs 2020 14:33		 Yeni askerlik takvimi belli oldu, 66 bin asker terhis olacak
05 Mayıs 2020 14:25
Bakan Çavuşoğlu, tahliyeler sırasında yaşanan ilginç anları anlattı
05 Mayıs 2020 14:19		 Rektör'den online sınavdaki sorunla ilgili açıklama
05 Mayıs 2020 13:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:28 - Bilim kurulu uyardı! Telefonları kaplayın, iş yerinde önlük giyin22:21 - 'Anadol'una gözü gibi bakıyor22:16 - Ece Üner YKS tarihini yorumladı! Sosyal medya sallandı22:11 - İşçi emeklisi, 22 yılda 40 bin kitap topladı22:06 - Altın fiyatlarında 'suni' yükseliş22:00 - Ömer Döngeloğlu'nun ailesiyle ilgili güzel haber21:53 - Bakan Koca talimat vermişti! Uçakla Türkiye'ye getirildi21:48 - Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı21:43 - YDÜ ventilatör üretti! Türkiye'ye gönderiliyor21:37 - 'Eve kapandık, günde 8 saatimizi internette geçiriyoruz'
21:31 - 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar yakayı ele verdi21:26 - Kapıya yemek servisleri yüzde 45 talep artışı yaşadı21:20 - Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu: Sinemalar açılmamalı21:16 - Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak! Sona yaklaşıldı21:13 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı21:08 - Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi21:03 - Kargoyla pastırma ve sucuk satışları yüzde 90 arttı20:58 - Kolonya içerek komaya girdi, hastanede hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Berber ve kuaförlerin çalışma şartları belli oldu
5 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
TYT sınav süresi artırıldı, baraj puanı düşürüldü
Berberler Odası'ndan çağrı... Sakal tıraşı yasaklansın!
LGS'de, 400 bin öğretmen görevlendirilecek
Günlük veriler açıklandı... Virüs tedavisi görenlerin yüzde 60'ı iyileşti
97 ilçeye, kaymakam ataması yapıldı
5 bin memura, 4 bin TL'lik korucuyu giyim malzemesi verilecek
Yeni askerlik takvimi belli oldu, 66 bin asker terhis olacak
Polisin yanlışlıkla vurduğu Ali'nin ailesine vatandaşlık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eli bol 1
sözlüğe babalarının malıymış gibi davrananlar 2
mem.net sözlük cafe 3
Can sıkıntısına başlık açmak 1
sandıkta görüşürüz 2
deniz 2
can sıkıntısı 2
brezilya 1
ulaşgkc 3
yatırım araçları 2
SON İLANLAR
Amasra Belediyesi Memur Alım İlanı
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı-İlan İptal edildi
Almus Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Viranşehir Polisevi Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşili Belediyesi 2 İşçi Alacak
Edirne Havsa Taşımacılık Geçici 8 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 3 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam