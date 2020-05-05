Aamir Khan: Yardımı yapan kişi ben değilim
|05 Mayıs 2020 17:04
|Yazdır
Khan "Robin Hood kendini açığa çıkarmak istemiyor" dedi.
Dünyaca tanınan ve yardımsever kimliği ile ön plana çıkan Hindistanlı aktör Aamir Khan, corona virüs döneminde un paketleri içinde yapılan para yardımının kendisine ait olmadığını açıkladı.
"YANLIŞ BİR HİKAYE"
Bollywood yıldızı Twitter hesabından durumu "Arkadaşlar ben paraları un paketlerinin içine koyan kişi değilim.
Bu tamamen yanlış bir hikaye ya da Robin Hood kendini açığa çıkarmak istemiyor. Güvende kalın. Sevgiler" diyerek netleştirdi.
NE OLMUŞTU?
Pandemi döneminde ihtiyacı olanlara kişi başı 1 kilogram un dağıtılacağı duyurulmuş, yardım sadece un olduğu için pek çok insan destek almaya gelmemişti. Ancak bu yardımı kabul eden herkes 15 bin rupi'yi (1375 TL) un paketlerinin içinde buldu.
Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren konu için "Gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı" diye paylaşımlar yapıldı. Yardımın ünlü oyuncu Aamir Khan tarafından yapıldığı magazin manşetlerinde yer aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|ABD'li uzmanlar: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir
05 Mayıs 2020 18:51
|ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 70 bine yaklaştı
05 Mayıs 2020 17:08
|Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü
05 Mayıs 2020 16:52
|'ABD, virüsün Vuhan laboratuvarından çıktığına dair kanıt sunmadı'
05 Mayıs 2020 13:03
|Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 200 bini geçti
05 Mayıs 2020 09:08
|Dünya OHAL'den çıkıyor
05 Mayıs 2020 06:50
|Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 uzun süre bizimle olacak
04 Mayıs 2020 21:44
|Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 567 bini aştı
04 Mayıs 2020 16:26
|DSÖ uyardı... Aşı bulunana kadar dikkat edilmesi gerekiyor
04 Mayıs 2020 14:52
|Çin, Kovid-19'un Vuhan'daki labotuvardan çıktığı iddialarına kanıt istiyor
04 Mayıs 2020 14:47