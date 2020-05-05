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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 05 Mayıs 2020 17:15
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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,0470 7,0480 7,0780 7,0790
Avro 7,7020 7,7030 7,6960 7,6970
Sterlin 8,7450 8,7890 8,7990 8,8410
İsviçre Frangı 7,2870 7,3240 7,2860 7,3230
ANKARA
ABD Doları 7,0400 7,0900 7,0700 7,1300
Avro 7,6950 7,7550 7,6850 7,7550
Sterlin 8,6280 8,8220 8,6990 8,8950
Anadolu Ajansı
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