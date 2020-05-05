1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da 49 mahalle virüs nedeniyle yüksek risk düzeyinde

İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Şeker, İstanbul'da yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı 2,5 milyon hanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı sosyal ve ekonomik riskler taşıdığını belirtti.
 05 Mayıs 2020 17:36
Yazdır
İstanbul'da 49 mahalle virüs nedeniyle yüksek risk düzeyinde

İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi tarafından koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da sosyal ve ekonomik açıdan riskli mahalleleri belirleyen araştırma yapıldı.

Araştırmaya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi Müdürü Şeker, araştırmada, mahalle ölçeğinde sosyal ve ekonomik göstergeleri içeren ikincil verilerin kullanıldığını anlattı.

Şeker, merkezi ve yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarının, İstanbul'daki sosyal ve ekonomik risk barındıran alanlara öncelikli olarak müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Kısa ve orta dönemde gelir ve iş kaybı yaşaması muhtemel olan, hanehalkı büyüklüğü ve yaş bağımlılık oranı (iş gücünde olmayan nüfusun iş gücüne olan oranı) yüksek hanelerde sosyal ve ekonomik risklerin daha fazla hissedileceğini belirten Şeker, yoksul hanelerdeki yoksulluğun derinleşebileceğini söyledi.

Şeker, araştırmanın sonuçlarına göre, İstanbul'daki 4,5 milyon hanenin 2,5 milyonunun koronavirüs kaynaklı sosyal ve ekonomik riskler taşıdığını, söz konusu 2,5 milyon hanede yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığını aktararak, "Araştırmada, riskleri düzeyine göre düşük, orta ve yüksek şeklinde derecelendirdik. İstanbul'daki 961 mahalleden 358'inin sosyal ve ekonomik açıdan öncelikli risk bölgesi olduğu görülüyor. İstanbul'un 49 mahallesi ise yüksek risk düzeyinde bulunuyor" şeklinde konuştu.

Araştırmaya göre, 249 bin 557 hanede yaşayan 1 milyon 98 bin 528 kişinin sosyal ve ekonomik açıdan yüksek riskli yerde bulunduğunu, 534 bin 772 hanedeki 2 milyon 154 bin 63 kişinin ise orta riskli alanda yer aldığını bildiren Şeker, düşük riskli alanda ise 1 milyon 744 bin 951 hanede yaşayan 6 milyon 469 bin 309 kişinin olduğunu kaydetti.

"İstanbul'daki her 5 kişiden biri koronavirüs kaynaklı sosyal ve ekonomik risk altında"

Şeker, araştırmanın sonuçlarına göre, koronavirüs kaynaklı sosyal ve ekonomik risk açısından İstanbul'daki hanelerin yüzde 5,5'inin yüksek risk, yüzde 11,8'inin orta risk alanında iken, yüzde 38,6'sının düşük risk bölgesinde yer aldığını söyledi.

İstanbul nüfusunun yüzde 7,1'inin yüksek risk, yüzde 13,9'unun ise orta riskli alanda olduğunu, dolayısıyla her 5 kişiden 1'nin koronavirüs kaynaklı sosyal ve ekonomik risk altında bulunduğunu belirten Şeker, "Yüksek, orta ve düşük riskli mahallelerin yoğunlaştığı ilçelerin başında Esenyurt, Bağcılar, Ümraniye, Pendik, Küçükçekmece, Sancaktepe, Kağıthane, Sultanbeyli ve Esenler gelirken, yüksek riskli 49 mahalle ise Esenyurt, Sultanbeyli ve Arnavutköy'de yoğunlaşıyor" dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Anadol'una gözü gibi bakıyor
05 Mayıs 2020 22:21		 İşçi emeklisi, 22 yılda 40 bin kitap topladı
05 Mayıs 2020 22:11
Ömer Döngeloğlu'nun ailesiyle ilgili güzel haber
05 Mayıs 2020 22:00		 Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu: Sinemalar açılmamalı
05 Mayıs 2020 21:20
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
05 Mayıs 2020 21:13		 Kargoyla pastırma ve sucuk satışları yüzde 90 arttı
05 Mayıs 2020 21:03
'Vaka artışları olursa daha sıkı tedbirler almak gerececek'
05 Mayıs 2020 20:48		 Ege ve Akdeniz kıyıları için 'tsunami' uyarısı
05 Mayıs 2020 20:33
Koronavirüs turşu satışlarını artırdı
05 Mayıs 2020 20:23		 Antalya'da kumar oynayan 23 kişiye 72 bin 450 lira ceza
05 Mayıs 2020 20:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:28 - Bilim kurulu uyardı! Telefonları kaplayın, iş yerinde önlük giyin22:21 - 'Anadol'una gözü gibi bakıyor22:16 - Ece Üner YKS tarihini yorumladı! Sosyal medya sallandı22:11 - İşçi emeklisi, 22 yılda 40 bin kitap topladı22:06 - Altın fiyatlarında 'suni' yükseliş22:00 - Ömer Döngeloğlu'nun ailesiyle ilgili güzel haber21:53 - Bakan Koca talimat vermişti! Uçakla Türkiye'ye getirildi21:48 - Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı21:43 - YDÜ ventilatör üretti! Türkiye'ye gönderiliyor21:37 - 'Eve kapandık, günde 8 saatimizi internette geçiriyoruz'
21:31 - 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar yakayı ele verdi21:26 - Kapıya yemek servisleri yüzde 45 talep artışı yaşadı21:20 - Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu: Sinemalar açılmamalı21:16 - Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak! Sona yaklaşıldı21:13 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı21:08 - Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi21:03 - Kargoyla pastırma ve sucuk satışları yüzde 90 arttı20:58 - Kolonya içerek komaya girdi, hastanede hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Berber ve kuaförlerin çalışma şartları belli oldu
5 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
TYT sınav süresi artırıldı, baraj puanı düşürüldü
Berberler Odası'ndan çağrı... Sakal tıraşı yasaklansın!
LGS'de, 400 bin öğretmen görevlendirilecek
Günlük veriler açıklandı... Virüs tedavisi görenlerin yüzde 60'ı iyileşti
97 ilçeye, kaymakam ataması yapıldı
5 bin memura, 4 bin TL'lik korucuyu giyim malzemesi verilecek
Yeni askerlik takvimi belli oldu, 66 bin asker terhis olacak
Polisin yanlışlıkla vurduğu Ali'nin ailesine vatandaşlık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ekpe udoh 1
brezilya 1
Yks 2020'nin 27-28 haziran'da yapilmasi 1
deplasman yapmak 4
Sense 8 3
allah'ın cezası durumlar 1
Yem etkisi 1
05.05.2020 yök kararları 1
şu anda dinlenen türkü 3
sandıkta görüşürüz 2
SON İLANLAR
Amasra Belediyesi Memur Alım İlanı
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı-İlan İptal edildi
Almus Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Viranşehir Polisevi Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşili Belediyesi 2 İşçi Alacak
Edirne Havsa Taşımacılık Geçici 8 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 3 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam