6 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 2 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 2 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi ile Haliliye ilçesi Devteyşti Mahallesi'ndeki birer binada ikamet eden bazı kişilerin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bu nedenle söz konusu 2 ilçedeki 2 binada 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Siverek ilçesinin Ayvanat, Haliliye ilçesinin Konuklu ile Suruç ilçesinin Karınca mahallelerindeki 3 binada 14 gündür uygulanan karantinanın sona erdiği bildirildi.

KAYSERİ

Kayseri'de bir mahalledeki 7 ev karantinaya alındı

Kayseri'nin Develi İlçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 ev karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, mahallede yapılan sağlık taraması sonucu 22 kişinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından bölgede filyasyon çalışması başlatıldı.

Test sonuçları pozitif çıkan 22 kişi Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı. Mahalledeki 7 evde ise karantina uygulaması başlatıldı.

BALIKESİR

Balıkesir'de bir sokak karantinaya alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Dursunbey İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilçeye bağlı kırsal Selimağa Mahallesi'ndeki 141-1 ile 142 ve 143 numaralı müstakil evleri birbirine bağlayan sokakta koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle karantina kararı alındı.

Söz konusu sokakta acil sağlık ihtiyaçları hariç ikinci bir emre kadar kolluk marifetiyle 14 gün boyunca tüm giriş ve çıkışlar durduruldu.

Karantina bölgesinde bulunan vatandaşların olası ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından karşılanacak.

ISPARTA

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyü, korona virüs vakaları nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyünde 2 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeniyle köy, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Sütçüler Kaymakamı Göktuğ Kaan Ayaz yaptığı açıklamada, "Sütçüler ilçemizin Ayvalıpınar Köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; 05/05/2020 tarihi saat 17.00 itibariyle, 19/05/2020 tarihi saat 17.00'ye kadar 14 gün süreyle, giriş çıkışların izne bağlı olması kaydıyla karantina altına alınmıştır" dedi.

Sütçüler'in Belence köyü de korona virüs vakalarının tespit edilmesinin ardından 1 Mayıs'ta karantinaya alınmıştı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 2 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi ile Haliliye ilçesi Devteyşti Mahallesi'ndeki birer binada ikamet eden bazı kişilerin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bu nedenle söz konusu 2 ilçedeki 2 binada 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Siverek ilçesinin Ayvanat, Haliliye ilçesinin Konuklu ile Suruç ilçesinin Karınca mahallelerindeki 3 binada 14 gündür uygulanan karantinanın sona erdiği bildirildi.

ÇORUM

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İlçeye bağlı Kula köyünde giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kula köyünde yaşayan 3 kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları isteniyor.