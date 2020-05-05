Taziyeye kurulan mahallede virüs çıktı, muhtar görevden alındı
|05 Mayıs 2020 18:13
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Van'ın İpekyolu ilçesinde taziye kurulan mahallede ikamet eden 6 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 4 mahalle karantinaya alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Ortanca Mahallesi'nde Eralan ailesinden 4, Eraygen ailesinden de 2 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen taziye kuran vatandaşlar ve buna izin veren muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, 'görevi ihmalden' görevden alınmıştır. Ayrıca, kurulan taziyeye katılarak korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşlarla temasta bulunan çok sayıda vatandaşın olduğu değerlendirilen Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleleri de karantinaya alınmıştır. Mahallelerde sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor" denildi.
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