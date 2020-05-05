Borsa, günü düşüşle tamamladı
|05 Mayıs 2020 18:20
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybıyla 98.737,52 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 104,72 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,1 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,01 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 4,19 ile taş, toprak oldu.
Analistler, yarın yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve şirket bilançolarının da gündemin odağında bulunduğunu söyledi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 puanın önemli destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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