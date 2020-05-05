TV'deki imama tabi olup namaz kılınabilir mi? İşte Diyanet'in görüşü
|05 Mayıs 2020 18:22
|Yazdır
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görüşü şu şekildedir:
Cemaatle namaz kılınabilmesi için cemaatin imama uyması gerekir. Bunun için imam ile cemaatin aynı mekanda bulunmaları şarttır. Bu sebeple imamın namaz kıldırdığı mekan dışında bulunan bir kimse imama uymaya niyet ederek namazını kılsa bu namaz geçerli olmaz. İmam ile cemaat arasından geçen bir nehir veya genişçe bir yol da cemaatin imama uymasına engel sayılmıştır (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 384; II, 127; el-Fetava'l-Hindiyye, I, 96). Buna göre televizyon ve radyo gibi iletişim cihazları aracılığı ile başka bir mekandaki imama uymaya niyet etmekle mekan birliği gerçekleşmiş olmayacağından bu şekilde kılınan namaz geçerli değildir.
Kaynak: https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/264/namazi-kildirmakta-olan-imama-televizyon-ve-radyo-araciligi-ile-tabi-olunabilir-mi-
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Anadol'una gözü gibi bakıyor
05 Mayıs 2020 22:21
|İşçi emeklisi, 22 yılda 40 bin kitap topladı
05 Mayıs 2020 22:11
|Ömer Döngeloğlu'nun ailesiyle ilgili güzel haber
05 Mayıs 2020 22:00
|Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu: Sinemalar açılmamalı
05 Mayıs 2020 21:20
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
05 Mayıs 2020 21:13
|Kargoyla pastırma ve sucuk satışları yüzde 90 arttı
05 Mayıs 2020 21:03
|'Vaka artışları olursa daha sıkı tedbirler almak gerececek'
05 Mayıs 2020 20:48
|Ege ve Akdeniz kıyıları için 'tsunami' uyarısı
05 Mayıs 2020 20:33
|Koronavirüs turşu satışlarını artırdı
05 Mayıs 2020 20:23
|Antalya'da kumar oynayan 23 kişiye 72 bin 450 lira ceza
05 Mayıs 2020 20:14