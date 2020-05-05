TV'deki imama tabi olup namaz kılınabilir mi? İşte Diyanet'in görüşü

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görüşü şu şekildedir:

Cemaatle namaz kılınabilmesi için cemaatin imama uyması gerekir. Bunun için imam ile cemaatin aynı mekanda bulunmaları şarttır. Bu sebeple imamın namaz kıldırdığı mekan dışında bulunan bir kimse imama uymaya niyet ederek namazını kılsa bu namaz geçerli olmaz. İmam ile cemaat arasından geçen bir nehir veya genişçe bir yol da cemaatin imama uymasına engel sayılmıştır (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 384; II, 127; el-Fetava'l-Hindiyye, I, 96). Buna göre televizyon ve radyo gibi iletişim cihazları aracılığı ile başka bir mekandaki imama uymaya niyet etmekle mekan birliği gerçekleşmiş olmayacağından bu şekilde kılınan namaz geçerli değildir.

Kaynak: https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/264/namazi-kildirmakta-olan-imama-televizyon-ve-radyo-araciligi-ile-tabi-olunabilir-mi-