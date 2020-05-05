1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsü yenen doktor, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi

Silivri Devlet Hastanesi hekimlerinden 67 yaşındaki Uzm. Dr. Aydın Kayır, Kovid-19 tedavisinin ardından meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
 05 Mayıs 2020 18:59
Yazdır
Koronavirüsü yenen doktor, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi

Silivri Devlet Hastanesi hekimlerinden 67 yaşındaki Uzm. Dr. Aydın Kayır, Kovid-19 tedavisinin ardından meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Aydın Kayır'a 13 Nisan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu. Silivri Devlet Hastanesi'nde 23 gün süren tedavinin ardından iyileşen Kayır'ı evine, meslektaşları uğurladı.

Çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Kayır, "Hastaneye yattığım 13 Nisan'dan itibaren çalışma arkadaşlarım bana moral ve motivasyon verdi. Herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Kayır'ın 14 günlük karantina süresinin ardından görevine devam edeceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Genç doktor koronayı yenip plazma bağışçısı oldu
05 Mayıs 2020 15:49		 Doktordan, Çindeki enstitü hakkında suç duyurusu
05 Mayıs 2020 13:27
Koronavirüsü yenen avukat 3. kez plazma bağışı yaptı
05 Mayıs 2020 13:18		 Koronayı yenen profesör kalbine yenik düştü
04 Mayıs 2020 12:59
'Koronavirüs nedeniyle kontrol ve önemli şikayetlerinizi ihmal etmeyin' uyarısı
04 Mayıs 2020 11:55		 Sokaklar boş kalsa da onlar görevlerinin başında
03 Mayıs 2020 21:54
Memur, sağlıkçılar için evinde maske üretiyor
03 Mayıs 2020 19:06		 Kaymakam, 13 yaşındaki öğrencinin kitap isteğini karşıladı
03 Mayıs 2020 16:53
İtfaiyeciler korona günlerinde hayat kurtarmaya devam ediyor
03 Mayıs 2020 16:19		 Koronavirüsü yenen 64 yaşındaki doktoru meslektaşları alkışladı
03 Mayıs 2020 14:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:34 - Sigara koronaya yakalanma riskini 14 kat daha arttırıyor22:28 - Bilim kurulu uyardı! Telefonları kaplayın, iş yerinde önlük giyin22:21 - 'Anadol'una gözü gibi bakıyor22:16 - Ece Üner YKS tarihini yorumladı! Sosyal medya sallandı22:11 - İşçi emeklisi, 22 yılda 40 bin kitap topladı22:06 - Altın fiyatlarında 'suni' yükseliş22:00 - Ömer Döngeloğlu'nun ailesiyle ilgili güzel haber21:53 - Bakan Koca talimat vermişti! Uçakla Türkiye'ye getirildi21:48 - Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı21:43 - YDÜ ventilatör üretti! Türkiye'ye gönderiliyor
21:37 - 'Eve kapandık, günde 8 saatimizi internette geçiriyoruz'21:31 - 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar yakayı ele verdi21:26 - Kapıya yemek servisleri yüzde 45 talep artışı yaşadı21:20 - Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu: Sinemalar açılmamalı21:16 - Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak! Sona yaklaşıldı21:13 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı21:08 - Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi21:03 - Kargoyla pastırma ve sucuk satışları yüzde 90 arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Berber ve kuaförlerin çalışma şartları belli oldu
5 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
TYT sınav süresi artırıldı, baraj puanı düşürüldü
Berberler Odası'ndan çağrı... Sakal tıraşı yasaklansın!
LGS'de, 400 bin öğretmen görevlendirilecek
Günlük veriler açıklandı... Virüs tedavisi görenlerin yüzde 60'ı iyileşti
97 ilçeye, kaymakam ataması yapıldı
5 bin memura, 4 bin TL'lik korucuyu giyim malzemesi verilecek
Yeni askerlik takvimi belli oldu, 66 bin asker terhis olacak
Polisin yanlışlıkla vurduğu Ali'nin ailesine vatandaşlık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Türkiye'ye ancak tatil icin gelirim 1
nefesin nefesime 2
muhbir 1
huzursuzluk 2
Maske satışının yeniden serbest bırakılması 5
nutella vs torku banada vs nuga vs çokokrem vs sagra 2
ömer döngeloğlu 3
Üniversitelerin 15 haziran'da açılması 2
Yem etkisi 1
20'lik diş 1
SON İLANLAR
Amasra Belediyesi Memur Alım İlanı
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı-İlan İptal edildi
Almus Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Viranşehir Polisevi Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşili Belediyesi 2 İşçi Alacak
Edirne Havsa Taşımacılık Geçici 8 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 3 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam