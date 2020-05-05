Koronavirüsü yenen doktor, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi
Silivri Devlet Hastanesi hekimlerinden 67 yaşındaki Uzm. Dr. Aydın Kayır, Kovid-19 tedavisinin ardından meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
|05 Mayıs 2020 18:59
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Silivri Devlet Hastanesi hekimlerinden 67 yaşındaki Uzm. Dr. Aydın Kayır, Kovid-19 tedavisinin ardından meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Aydın Kayır'a 13 Nisan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu. Silivri Devlet Hastanesi'nde 23 gün süren tedavinin ardından iyileşen Kayır'ı evine, meslektaşları uğurladı.
Çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Kayır, "Hastaneye yattığım 13 Nisan'dan itibaren çalışma arkadaşlarım bana moral ve motivasyon verdi. Herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.
Kayır'ın 14 günlük karantina süresinin ardından görevine devam edeceği öğrenildi.
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