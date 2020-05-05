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Twitter, 'Turkey' ve 'Turkiye' adlı hesapları askıya aldı

Sosyal medya platformu Twitter, 'Turkey' ve 'Turkiye' adlı hesaplarını, Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmek üzere askıya aldı.
 05 Mayıs 2020 19:10
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Twitter, 'Turkey' ve 'Turkiye' adlı hesapları askıya aldı

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, konuyla ilgili gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.

İsmail Cesur şunları yazdı:

Dünden (3 Mayıs) bu yana paylaşımları tartışılan ve şikayet konusu olan @Turkiye ve @Turkey kullanıcı adları, girişimlerimiz sonucu Twitter tarafından askıya alındı. Askıya alınan bu kullanıcı adları inşallah yakın zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim edilecek.
Memurlar.Net
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