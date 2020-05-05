Maskeler nerede satılacak?... İşte detaylar
|05 Mayıs 2020 19:34
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske satışının yasaklanmasının ardından maskeler devlet eliyle ücretsiz dağıtılmaya başlanmıştı. Vatandaşlar telefonlarına gelen kod ile eczanelere gidip maskelerini temin edebiliyordu. Ancak kod gelmemesinden şikayet eden bazı vatandaşlar, maske ulaşımında aksaklıklar yaşadı. Bunun üzerine maske satışına tekrar izin verilirken satışın nasıl yapılacağı merak konusu oldu.
FİYATLARDA BİR ÜST SINIR OLACAK
CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında maske satışına ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. Maske satışında fırsatçılığın önüne geçilmesi için fiyatlarda bir üst sınır olacağını belirten Canova, eczane, market ve internet üzerinden maske satışı yapılacağını söyledi.
Canova canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Edindiğim ilk bilgilere göre eczanelerde satışı gerçekleşecek. Bunun dışında marketlerde de maske satılabilecek. Birçok yerde maske satışı olacağı bilgisini edindim. İnternet üzerinden, alışveriş portallarından da maske satılacak. Tabi bir fiyat üst sınırı olacak ve farklı maske tipleri için standartlar belirlenecek.
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