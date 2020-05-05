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Bakan Koca: Liglerin devam kararını federasyon verecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu.
 05 Mayıs 2020 19:39
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Bakan Koca: Liglerin devam kararını federasyon verecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu.

Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklamada bulundu ve şu sözleri söyledi;

TFF Başkanı Sn. Nihat Özdemir'le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum.

Memurlar.Net
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