1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bodrum'da koronavirüsle ilgili normalleşme adımları

Belediye Başkanı Ahmet Aras:- "İlk etapta berber, kuaför ve güzellik salonları için akreditasyon kriterlerimizi belirliyoruz. Belediyeden ruhsat alan her sektör için belirli standartlar getireceğiz."
 05 Mayıs 2020 20:10
Yazdır
Bodrum'da koronavirüsle ilgili normalleşme adımları

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine geçilmesine ilişkin bir dizi tedbir alındığı bildirildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı normalleşme süreciyle ilgili açıklamanın ardından ilçede faaliyet gösteren 527 berber, kuaför ve güzellik salonunun 11 Mayıs'ta açılabilmesi için hazırlıklara başlandı.

Bunun için önlem alan belediye ekipleri açılacak tüm iş yerlerini düzenli olarak dezenfekte edecek.

Ekipler, ihtiyaç duyulan maske, eldiven ve koruyucu siperlik temini için esnafa yardımcı olacak. Hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak 65 yaş ve üzeri vatandaşların maske ihtiyacı da belediye tarafından karşılanacak.

- "Bodrum'da hayat yeniden başlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, uzun süren bir izolasyon döneminin ardından ilçedeki hayatın yeniden başlayacağını ifade etti.

Bunun için gerekli hazırlıkları yaptıklarını kaydeden Aras, "İş yerleri virüse karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor. İlk etapta berber, kuaför ve güzellik salonları için akreditasyon kriterlerimizi belirliyoruz. Belediyeden ruhsat alan her sektör için belirli standartlar getireceğiz. Bu programı 11 Mayıs itibariyle uygulamaya başlıyoruz. Alınan tedbirleri inceleyeceğiz ve iş yerlerimize güvenli alan belgesi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Aras, Bodrum'da bu yaz yerli turizm hareketliliğinin mayıs sonu itibariyle başlamasını beklediklerini de sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
15 Temmuz Demokrasi Otogarı yenileniyor
05 Mayıs 2020 20:43		 Vaka sayısı artınca mahalle karantinaya alındı
05 Mayıs 2020 18:56
Ankara-Sivas YHT hattı, yaz bitmeden tamamlanacak
05 Mayıs 2020 18:35		 Bu görüntüler İstanbul'dan... Sosyal mesafe hiçe sayıldı
05 Mayıs 2020 18:29
Taziyeye kurulan mahallede virüs çıktı, muhtar görevden alındı
05 Mayıs 2020 18:13		 Cenaze namazı kılınan köyde pozitif vakalar arttı, karantina uzatıldı
05 Mayıs 2020 17:12
Yoğun bakım hastası kalmayan sağlıkçıların mutluluğu
05 Mayıs 2020 17:10		 Geçen hafta ilk kez görüntülenmişti... Avcı kurbanı oldu
05 Mayıs 2020 17:06
İBB Meclisi Pazartesi günü olağanüstü toplanacak
05 Mayıs 2020 15:51		 Yasak kalktı, yazlıkçılar Bodrum'a koştu
05 Mayıs 2020 15:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:34 - Sigara koronaya yakalanma riskini 14 kat daha arttırıyor22:28 - Bilim kurulu uyardı! Telefonları kaplayın, iş yerinde önlük giyin22:21 - 'Anadol'una gözü gibi bakıyor22:16 - Ece Üner YKS tarihini yorumladı! Sosyal medya sallandı22:11 - İşçi emeklisi, 22 yılda 40 bin kitap topladı22:06 - Altın fiyatlarında 'suni' yükseliş22:00 - Ömer Döngeloğlu'nun ailesiyle ilgili güzel haber21:53 - Bakan Koca talimat vermişti! Uçakla Türkiye'ye getirildi21:48 - Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı21:43 - YDÜ ventilatör üretti! Türkiye'ye gönderiliyor
21:37 - 'Eve kapandık, günde 8 saatimizi internette geçiriyoruz'21:31 - 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar yakayı ele verdi21:26 - Kapıya yemek servisleri yüzde 45 talep artışı yaşadı21:20 - Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu: Sinemalar açılmamalı21:16 - Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak! Sona yaklaşıldı21:13 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı21:08 - Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi21:03 - Kargoyla pastırma ve sucuk satışları yüzde 90 arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Berber ve kuaförlerin çalışma şartları belli oldu
5 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
TYT sınav süresi artırıldı, baraj puanı düşürüldü
Berberler Odası'ndan çağrı... Sakal tıraşı yasaklansın!
LGS'de, 400 bin öğretmen görevlendirilecek
Günlük veriler açıklandı... Virüs tedavisi görenlerin yüzde 60'ı iyileşti
97 ilçeye, kaymakam ataması yapıldı
5 bin memura, 4 bin TL'lik korucuyu giyim malzemesi verilecek
Yeni askerlik takvimi belli oldu, 66 bin asker terhis olacak
Polisin yanlışlıkla vurduğu Ali'nin ailesine vatandaşlık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Can sıkıntısına başlık açmak 1
ulaşgkc 3
üç günlük sokağa çıkma yasağı 5
espiriyi açıklamak zorunda kalmak 3
ömer döngeloğlu 3
Ahmet şık'ın hdp'den istifa etmesi 2
gezmeye çıkmak 4
okulların 1 haziran'a kadar ertelenmesi 1
Sense 8 3
Yks 2020'nin 27-28 haziran'da yapilmasi 1
SON İLANLAR
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam