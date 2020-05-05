Bodrum'da koronavirüsle ilgili normalleşme adımları
|05 Mayıs 2020 20:10
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine geçilmesine ilişkin bir dizi tedbir alındığı bildirildi.
Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı normalleşme süreciyle ilgili açıklamanın ardından ilçede faaliyet gösteren 527 berber, kuaför ve güzellik salonunun 11 Mayıs'ta açılabilmesi için hazırlıklara başlandı.
Bunun için önlem alan belediye ekipleri açılacak tüm iş yerlerini düzenli olarak dezenfekte edecek.
Ekipler, ihtiyaç duyulan maske, eldiven ve koruyucu siperlik temini için esnafa yardımcı olacak. Hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak 65 yaş ve üzeri vatandaşların maske ihtiyacı da belediye tarafından karşılanacak.
- "Bodrum'da hayat yeniden başlıyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, uzun süren bir izolasyon döneminin ardından ilçedeki hayatın yeniden başlayacağını ifade etti.
Bunun için gerekli hazırlıkları yaptıklarını kaydeden Aras, "İş yerleri virüse karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor. İlk etapta berber, kuaför ve güzellik salonları için akreditasyon kriterlerimizi belirliyoruz. Belediyeden ruhsat alan her sektör için belirli standartlar getireceğiz. Bu programı 11 Mayıs itibariyle uygulamaya başlıyoruz. Alınan tedbirleri inceleyeceğiz ve iş yerlerimize güvenli alan belgesi vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Aras, Bodrum'da bu yaz yerli turizm hareketliliğinin mayıs sonu itibariyle başlamasını beklediklerini de sözlerine ekledi.
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