15 Temmuz Demokrasi Otogarı yenileniyor
|05 Mayıs 2020 20:43
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Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını öncesi her gün binlerce kişiyi ağırlayan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, ortaya çıkan çirkin görüntülerin ardından yenileniyor. Havadan çekilen görüntülerde otogarın asfaltlarının yenilendiği işçilerin çalışmalarına aralıksız sürdürdüğü görülüyor.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını öncesi her gün binlerce kişiyi ağırlayan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, ortaya çıkan çirkin görüntülerin ardından yenileniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yenilenme amaçlı yıkım ve temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor.
Boş kalan otogarda çalışan işçiler ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde otogarın boş kalınması fırsat bilinerek asfaltların yenilendiği görülüyor. Aynı zamanda işçiler bir yandan eski asfalt ve kaldırımları sökerken bir yandan da temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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