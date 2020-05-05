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'Vaka artışları olursa daha sıkı tedbirler almak gerececek'

Şimdi ikinci döneme geçildiğini vurgulayan Tezer, "Bir normalleşme sürecine geçmek zorundasınız elbette. Bundan sonra bir anda her şeyi sebest bırakıyoruz diye bir algı olmaması gerekiyor. İnsanların temasını azaltacak uygulamaların ne olacağı hala tartışılıyor. Bundan sonra deneyip göreceksiniz. (Normalleşme adımlarında) Vaka artışları oluyorsa belki eskiye dönük belki de daha sıkı tedbirler almak gerececek. Daha sıkı önlemler alınabilir. Bunlar Bilim Kurulu'nda tartışılıyor" ifadelerini kullandı.
 05 Mayıs 2020 20:48
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'Vaka artışları olursa daha sıkı tedbirler almak gerececek'

Türkiye'nin normalleşme için atacağı adımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün açıkladı. Yeni bir normal olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir sıkıntı olması durumunda ise daha sıkı tedbirlere işaret etti.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Haber Global'de normalleşme süreci ile ilgili değerlendirmelerde ve uyarılarda bulundu.

Buraya gelinen süreçte büyük emek verildiğini söyleyen Tezer, "Biz bu kadar emek verdik, aylardır bununla uğraşıyoruz. Sağlık Bakanımız neredeyse her gün açıklama yaptı. Aslında ölümlerin de azaldığını görüyoruz. Bir ölüm bile çok önemli ama azaldığını görüyoruz. Göstergesi yoğun bakımdaki hastalarımız da azalıyor. Ciddi bir birikim var artık. Topyekün hareket edilen bir dönemden geçtik." dedi.

NORMALLEŞME SÜRECİNDE VAKA ARTIŞI OLURSA DAHA SIKI TEDBİRLER ALMAK GEREKECEK

Şimdi ikinci döneme geçildiğini vurgulayan Tezer, "Bir normalleşme sürecine geçmek zorundasınız elbette. Bundan sonra bir anda her şeyi sebest bırakıyoruz diye bir algı olmaması gerekiyor. İnsanların temasını azaltacak uygulamaların ne olacağı hala tartışılıyor. Bundan sonra deneyip göreceksiniz. (Normalleşme adımlarında) Vaka artışları oluyorsa belki eskiye dönük belki de daha sıkı tedbirler almak gerececek. Daha sıkı önlemler alınabilir. Bunlar Bilim Kurulu'nda tartışılıyor" ifadelerini kullandı.

Normalleşme süreci çalışmalarına değinen Tezer, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanımız aylar öncesinde ikinci bir bilim kurulu oluşturuluyor dedi. Normalleşme adımlarının değerlendirilmesi için. Halk sağlığı hocalarımız var. Bütün bunlar değerlendiriliyor. Bu konudaki uzman hocalarımızın yol haritası ile bu aşamaya gelindi ama bu bitti demek değil, yakın bir şekilde takip edilecek. İnsanların kaybettikleri yakınları var.

Merkel, "AVM'lerle başlayacağız ama kısıtlı olarak başlayacağız, çok korkuyorum, artarsa eski önlemlere döneriz" dedi. Baktığınızda dünyada Amerika'da da olsun, bir Rusya son günlerde sıkıntılı dönem yaşıyor. Avrupa'da Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da vakalar, ölümler ciddi bir şekilde azaldı. Onlar da normalleşmeye hızlı bir şekilde gidiyorlar. Bütün ülkelerin uygulamaları tek tek değerlendiriliyor.

Kapatmak belki kolay ama ondan sonra bu işleri düzenli bir şekilde açmak ciddi bir emek istiyor.

"OCAK AYINDA BİZDE VİRÜS OLDUĞUNU ÇOK DÜŞÜNMÜYORUM"

Çin'in eleştirildiği noktalardan biri de aslında çok güzel bir şekilde tespit ettiler ama önlemleri geç aldıkları yönünde. İnsanların hastalıkları bulaştırmış olabilecekleri söyleniyor. Biz biliyoruz ki viral enfeksiyonlar çok kolay bulaşırlar. Bu onlardan kat kat daha bulaşıcı. Düşündüğümüz hastalığı geçirip testi yaptık pozitif çıktı. Ocak ayında bizde olduğunu çok düşünmüyorum. Bizim dikkatimizi mutlaka çekerdi."
Memurlar.Net
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