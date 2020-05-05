Dolar/TL kuru 7,09'u aştı ve tarihi zirvesine yaklaştı
Dolar/TL kuru salı gününe 7,04 seviyesinde başladı. Cuma günü 7'yi aşan kur, dün tahminlerden yüksek gelen enflasyon verisi sonrası yükselişini sürdürerek 7,05 ile 13 Ağustos 2018'den beri en yüksek gün içi seviyeye çıkmıştı.
|05 Mayıs 2020 20:53
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Dün beklentilerin üzerinde gelen enflasyon ile beraber 7 TL'nin üzerinde kalıcı olmaya başlayan dolar bugüne de 7.04'ün üstünde başladı. Koronavirüs salgınının seyri izlenmeye devam ediliyor.
Doların 1 Mayıs günü uluslarası hacimsiz piyasalarda 7 TL'yi geçmesinin ardından dün 7 TL'nin üzerinde kalıcı olup olmayacağı merak ediliyordu. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon ve gerilen ABD-Çin ilişkileri sebebiyle dolar 7 TL'nin üzerinde kalıcı oldu. Bugüne de 7.04'ün üzerinde başladı.
Dolarda gözler abd-çin gelişmeleri ve koronavirüste olmaya devam edecek.
Euro/TL ise 7.68 seviyesinde işlem görüyor.
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