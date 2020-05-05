Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.<
|05 Mayıs 2020 21:08
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İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince operasyon düzenlendi.
2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, atışa hazırlanmış 2 roketatar ve mühimmat ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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