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Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu: Sinemalar açılmamalı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu, tedbirlerin gevşetilmesi konusunda kendilerinin sadece tavsiye verdiğini belirterek, "Şu an duruma baktığımız zaman bir şeyler gevşetilebilir ama öncelik AVM'lerin açılması değildir. İki aydır emek verildi ama her şey gevşerse 10 günde aynı noktaya geri döneriz" dedi.
 05 Mayıs 2020 21:20
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Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu: Sinemalar açılmamalı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu, Türkiye'nin Koronavirüs sürecinde normalleşme planına ilişkin değerlendirme yaparken, "Bilim Kurulu öneriler veriyor ama uygulayıcı biz değiliz. Keşke öncelik AVM'ler olmasaydı" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu, Türkiye'nin salgın sonrası normalleşme planını RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası yayınında yorumladı.

"ÖNCELİK AVM'LERİN AÇILMASI DEĞİLDİR"

Prof. Dr. Eyüboğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'normalleşme planı' doğrultusunda 11 Mayıs'ta AVM'lerin ve kuaförlerin açılacak olmasına ilişkin, "Şu an duruma baktığımız zaman bir şeyler gevşetilebilir ama öncelik AVM'lerin açılması değildir. İki aydır emek verildi ama her şey gevşerse 10 günde aynı noktaya geri döneriz" dedi.

Prof. Eyüboğlu, AVM'lerin 11 Mayıs'ta açılmasını şu sözlerle değerlendirdi:

"UYGULAYICISI BİZ DEĞİLİZ"

''Tedbirleri basamak basamak açmak gerekir. Keşke, AVM'ler daha geç açılsa. Bilim Kurulu bazı konularda tıbbi bilgiler çerçevesinde öneriler veriyor ama bunu uygulayıcısı biz değiliz, devlet yöneticileridir. Açın ya da açmayın diye bir şey söyleyemeyiz, biz sadece öneride bulunuyoruz. Şu an duruma baktığımız zaman bir şeyler gevşetilebilir ama öncelik AVM'lerin açılması değildir.

İllaki açılacaksa her saat içeriye girecek kişilerin sayısını belirleyin, süresi dolan çıksın. Kısıtlamaların kaldırılması konuşuluyor ama ne nasıl uygulanır bilmiyorum. Restoran, oyun yerleri gibi yerlerin açılması çok yanlış şu anda. Emek verildi ve bunun sonucunda en azından dizginlediğimizi söyleyebiliriz ama her şey gevşerse on günde aynı noktaya geri geliriz."

Prof Eyüboğlu'nun 65 yaş üstüne kısıtlı serbestlik tanınması ve kuaförlerin açılmasına ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"BERBERLERDE MESAFE ÇOK ÖNEMLİ"

"Yaşlılarımız, sokakta her zaman çok rahat yürüyüp dolaşamıyorlardı. Düz zemin olduğu için alışveriş bahanesiyle gitseler de sabah erken saatlerde gidip yürüyorlardı. Onlar böyle bir çıkış yolu olarak düşünebilirler. Kuaföre gitmeden önce arayıp soracağım. Kaç müşteriyi aynı anda alacaksınız, çalışanların maskeleri var mı? 10 sandalyesi olan bir kuaförde 5'i ya da 7'yi geçiyorsa gitmem. Solunum yoluyla bulaştığı için kullandıkları malzemelerden çok mesafe çok önemli. Kuaförler ve berberler çok mağdur oldukları için kurallara herkesten çok onlar dikkat edeceklerdir.

"SİNEMALAR AÇILMAMALI"

Almanya'da kural konuluyor ama sokağa çıkma yasağı yok fakat ihtiyacı olmayan sokağa çıkmıyor. Bizde o noktaya 2 ayın sonunda gelebildik. Normal hayata elbet bir süre sonra döneceğiz ama zaten artık hiçbir zaman normalimiz eski normal olmayacak. Amerika'da sinemalar açıldı. Sinemalar doldu. Eğer sinemalar açılırsa onun içinde soracağız acaba içeride kaç kişi olacak? Bence o da açılmamalı. 50 Kişilik bir salonda 12 kişi olacaksa mesafe dikkat ederek belki olabilir. İki saat aynı ortamda durmak bence doğru değil.''
Memurlar.Net
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