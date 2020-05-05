1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak! Sona yaklaşıldı

Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nin yüzde 86'sı tamamlandı. 2021 yılında açılması planlanan tünelin son hali havadan görüntülendi.
 05 Mayıs 2020 21:16
Yazdır
Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak! Sona yaklaşıldı

Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nin yüzde 86'sı tamamlandı. 2021 yılında açılması planlanan tünelin son hali havadan görüntülendi.

Denizli'de yapımı devam eden Honaz Tüneli'nde sona yaklaşıldı. 2021 yılında açılacak olan 2 bin 600 metre uzunluğundaki tünelin yüzde 86'sı tamamlandı. Honaz Tüneli, İzmir-Aydın, İstanbul-Akhisar-Buldan ve Afyon-Uşak istikametinden gelip Antalya ve Muğla istikametine giden transit taşıt trafiğinin özellikle yaz aylarında Denizli şehir merkezinde neden olduğu trafik yükünü rahatlatmak, zaman ve akaryakıttan tasarruf ederek konforlu seyahat imkanı tesis etmek amacıyla projelendirildi. 2 bin 600 metre uzunluğunda çift tüplü olarak projelendirilen Honaz Tüneli'nde kazı ve destek çalışmaları tamamlanırken, iç kaplama betonu imalatında toplam 4 bin 497 metrelik ilerleme sağlanarak tünelin yüzde 86'sı tamamlandı. Tünel dışında Cankurtaran Kavşağı'na kadar uzanan 4,5 kilometrelik kesimde de toprak ve sanat yapısı imalatları yüzde 80 oranında tamamlandı. 2020 yılı sonunda tünel imalatlarının tamamlanması ve ikincil işlerinin ihalesinin yapılarak 2021 yılında da projenin tamamlanıp trafiğe açılması planlanıyor.

"Güvenli ve konforlu seyahat imkanı tesis edilecek"

Ankara-Afyon-Uşak yönünden ve 1. Kısım Çevre Yolu'ndan gelen trafiği Antalya ve Muğla istikametine bağlayacak olan ve bu güzergahlardan Antalya ve Muğla istikametine gidenler için yolu 14 kilometre kısaltacak olan Kale Kavşağı ile Cankurtaran Kavşağı arasındaki kesimde yapım çalışmaları devam ediyor. Tünelin tamamlanmasıyla karla mücadelenin yoğun olduğu Cankurtaran bölgesindeki bakım işletme maliyetlerinin de düşürülmesi sağlanarak, güvenli ve konforlu seyahat imkanı tesis edilecek.

"Marmara, Ege ve özellikle de İç Anadolu'dan gelen trafik 14 kilometre kısalacak"

Kazı ve destek imalatının sona erdiğini belirten Yapıyol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özler, "Projemizin şu an kazı ve destek olarak imalatlarının yüzde 100'ü tamamlanmış, tünelin içinde iç kaplama olarak yüzde 86'ya varan bir gerçekleşme ile devam ediyoruz. Burada tünelin son çıkış kısmından itibaren 4 bin 600 metrelik kesiminde de yüzde 84 fiziki gerçekleşme ile imalatlarımızı tamamlamış olacağız. Bu imalatlar inşallah sonlandığında 2021'de projenin tamamı aktive olacak. Marmara, Ege, özellikle İç Anadolu'dan gelen trafik 14 kilometrelik bir kısaltmayla Muğla-Antalya'ya, Akdeniz'e bağlanmış olacak. En büyük amaçlarından bir tanesi de bu. Fiziki olarak hem güvenli hem de konforlu bir seyahat sunmuş olacağız" dedi.

Honaz Tüneli'nde korona virüse üst düzey tedbirler alındı

Dünyayı kasıp kavuran korona virüse karşı Honaz Tüneli inşaatında çalışanlar için üst düzey tedbirler alındığını ve daha önce 8 kişilik koğuşların ikişer kişiliğe düşürüldüğünü belirten Özler, alınan virüs tedbirlerinden dolayı iş performansında yüzde 35-40'lara varan düşüşe neden olsa da yine de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. Özler açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Biz bakanlığın tebliğinden önce çalışmalarımızı hızlandırmıştık. Özellikle eskiden 8 kişinin yattığı koğuşlarımızda personel sayısını 2'şer kişiye düşürdük. Günlük yemeklerde kullanılan tabak, çatal, kaşık ve bardağı tek kullanımlık hale getirerek bu konuda ciddi tedbirler aldık. Bilgilendirme toplantılarımızı yaptık. Haftalık ve 15 günlük olarak halen devam ediyor. Herhangi bir tehlikeye maruz kalmamak için dışarıdan mal alımlarında belli standartlar uyguladık. Elimizden geldiğince bu konuda birçok tedbir aldık. Tabii bunların da bize yansıması eskisine göre verim olarak yüzde 35-40'lara düştük. Buna yapacak bir şey yok, bununla yaşamayı öğreneceğiz."

Tünelde yapılan çalışmaları ve inşaatın son halini İhlas Haber Ajansı (İHA) drone ile havadan görüntüledi. Görüntülerde inşaatın neredeyse bitme aşamasına geldiği görüldü.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YDÜ ventilatör üretti! Türkiye'ye gönderiliyor
05 Mayıs 2020 21:43		 Kapıya yemek servisleri yüzde 45 talep artışı yaşadı
05 Mayıs 2020 21:26
Dev banka, Neova Sigorta'yı satın aldı
05 Mayıs 2020 19:30		 Gram altın 386 lira seviyelerinde
05 Mayıs 2020 11:27
Kazbank iddiasına KDK el koydu
05 Mayıs 2020 09:50		 Yeni yatırım trendi ufak tarım arazisi
05 Mayıs 2020 08:32
Türkiye'nin arsa değeri 103 trilyon lira
05 Mayıs 2020 07:15		 Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı
04 Mayıs 2020 22:42
Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz sürüyor
04 Mayıs 2020 22:37		 Ekonomistler, yıllık enflasyonda düşüşün süreceğini tahmin ediyor
04 Mayıs 2020 15:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:34 - Sigara koronaya yakalanma riskini 14 kat daha arttırıyor22:28 - Bilim kurulu uyardı! Telefonları kaplayın, iş yerinde önlük giyin22:21 - 'Anadol'una gözü gibi bakıyor22:16 - Ece Üner YKS tarihini yorumladı! Sosyal medya sallandı22:11 - İşçi emeklisi, 22 yılda 40 bin kitap topladı22:06 - Altın fiyatlarında 'suni' yükseliş22:00 - Ömer Döngeloğlu'nun ailesiyle ilgili güzel haber21:53 - Bakan Koca talimat vermişti! Uçakla Türkiye'ye getirildi21:48 - Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı21:43 - YDÜ ventilatör üretti! Türkiye'ye gönderiliyor
21:37 - 'Eve kapandık, günde 8 saatimizi internette geçiriyoruz'21:31 - 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar yakayı ele verdi21:26 - Kapıya yemek servisleri yüzde 45 talep artışı yaşadı21:20 - Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu: Sinemalar açılmamalı21:16 - Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak! Sona yaklaşıldı21:13 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı21:08 - Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi21:03 - Kargoyla pastırma ve sucuk satışları yüzde 90 arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
AVM'lerin açılacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Berber ve kuaförlerin çalışma şartları belli oldu
5 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
TYT sınav süresi artırıldı, baraj puanı düşürüldü
Berberler Odası'ndan çağrı... Sakal tıraşı yasaklansın!
LGS'de, 400 bin öğretmen görevlendirilecek
Günlük veriler açıklandı... Virüs tedavisi görenlerin yüzde 60'ı iyileşti
97 ilçeye, kaymakam ataması yapıldı
5 bin memura, 4 bin TL'lik korucuyu giyim malzemesi verilecek
Yeni askerlik takvimi belli oldu, 66 bin asker terhis olacak
Polisin yanlışlıkla vurduğu Ali'nin ailesine vatandaşlık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ahmet şık'ın hdp'den istifa etmesi 2
Türkiye'ye ancak tatil icin gelirim 1
dudak payı 3
deniz 2
med-czr'in geri dönmesi 2
sokağa çıkma yasağında site bahçesinde oynayan çocuklar 2
Yks adaylarinin sosyal medyadaki tepkisi 1
eli bol 1
can sıkıntısı 2
okulların 1 haziran'a kadar ertelenmesi 1
SON İLANLAR
Amasra Belediyesi Memur Alım İlanı
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı-İlan İptal edildi
Almus Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Viranşehir Polisevi Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşili Belediyesi 2 İşçi Alacak
Edirne Havsa Taşımacılık Geçici 8 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 3 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam